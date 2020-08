Romina Power incanta Instagram con una vecchia foto in costume: era al mare, il suo fisico da urlo ed il suo sorriso rendono il post davvero magnifico. Date un’occhiata.

É uno dei personaggi piú famosi in Italia e non solo: la sua storia con Al Bano é molto nota, proprio nelle ultime ore é giunta una notizia che riguarda proprio lei ed il suo ex marito. A quanto pare Romina é andata via da Cellino San Marco non solo per distrarsi dopo la morte della sorella ma anche perché, a detta di Di Piú, non ha digerito il ritorno di fiamma tra Al Bano e Loredana Lecciso. Non sono arrivate ancora conferme, o smentite al riguardo. Intanto la Power delizia i suoi follower di Instagram con scatti mozzafiato: proprio negli ultimi giorni ha regalato una sua vecchia foto in cui mostra la sua naturale bellezza mentre era al mare, in bikini. Date un’occhiata.

Romina Power spunta una vecchia foto in costume: la cantante incanta Instagram

Romina Power incanta Instagram con le sue foto ricordo: proprio pochi giorni fa ha deliziato i suoi milioni di fan con uno scatto davvero magnifico. Si trovava al mare ed era solo una ragazzina: il post ha raggiunto il pieno di like e commenti. Date un’occhiata al magnifico scatto:

La Power lancia anche una domanda ai suoi follower: ‘Quando e’ stata scattata questa foto ?’ scrive nella didascalia. Tantissimi i commenti che sono arrivati, il piú bello in assoluto é uno in cui le viene fatto un meraviglioso complimento: ‘Sei giovanissima e meravigliosa, tanto quanto oggi’. Romina spesso apre l’album dei ricordi e condivide il momento con il suo pubblico social: oggi é una bellissima donna, cosí come da piccola era davvero uno schianto!