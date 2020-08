Sapete che baciare fa bene alla salute? Ecco tutti i benefici

Sapete che baciare fa bene alla salute? Ci sono diversi motivi per cui il gesto del bacio é un toccasana per la mente ed il corpo degli esseri umani!

Il bacio in una coppia é un fattore fondamentale per creare passione, ma non solo. Sapete che baciare fa bene alla salute? L’amore e le sue mille espressioni sono una scossa di benessere: ci sono tantissimi motivi per cui baciare non solo rende felici, lascia esprimere il sentimento, ma fa molto bene anche alla salute! Siete curiosi di scoprire qualcosa in piú? C’é una branca della scienza che studia proprio il bacio: si chiama filematologia e studia l’atto a livello chimico, meccanico, fisico e psicologico. Ecco tutti i benefici del ‘bacio’.

Baciare fa decisamente bene non solo alla coppia ma anche al nostro corpo, al nostro cervello! Prima di tutto quando le labbra si sfiorano, si attivano i 29 muscoli coinvolti: si tratta di un movimento plastico che coinvolge tutto il corpo ed ha un effetto lifting naturale! Baciare tonifica, illumina e distende, oltre a dare una meravigliosa scossa di benessere. Baciare fa bene allo stress: secondo alcune ricerche degli esperti durante l’atto romantico nell’organismo vengono prodotte sostanze dall’effetto narcotico piú forte della morfina. Cosí si dimostra che il bacio é antistress e fa bruciare circa 3 calorie. Allevia i dolori: il corpo durante un bacio rilascia seratonina, dopamina, ossitocina, ormone coinvolto nella gestione del dolore. L’amore ed i baci migliorano anche l’attivitá cardiaca l’autostima: le pulsazioni aumentano durante l’atto e cosí gli effetti sulla circolazione sono benefici. Perché l’autostima si staranno chiedendo in molti: beh, un bacio puó avere diversi significati. Puó esprimere passione, ma anche vicinanza ed empatia: il semplice gesto del bacio fa aumentare l’autostima, la sicurezza personale e puó dare maggiori risultati negli ostacoli della vita.