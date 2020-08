Battiti Live, prima tv stasera 3 luglio 2020: scopriamo insieme la scaletta, i cantanti che si esibiranno stasera e tutte le info sul programma

Sono ormai diversi anni che ogni estate va in onda il noto programma musicale ‘Battiti Live’ tiene compagnia agli italiani con il loro ritmo travolgente. Come ogni estate il noto programma va in onda dai luoghi più incantevoli della Puglia. Quest’anno lo show andrà in onda dallo splendido scenario del Castello Aragonese di Otranto, mentre invece le esibizioni avverranno in giro per i luoghi più belli del ‘tacco’. Le città che vedranno esibirsi i vari ospiti sono: Alberobello, Altamura, Andria, Bari, Brindisi, Castellana Grotte, Foggia, Gallipoli, Giovinazzo, Lecce, Manfredonia, Mesgne, Mola di Bari, Molfetta, Monopoli, Ostuni, Porto Cesareo, Taranto, Trani e Vieste. A condurre ovviamente la bellissima Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri che verranno accompagnati dalla talentuosissima Mariasole Pollio. La star di ‘Don Matteo’ presenterà la sezione web in cui potranno interagire i vari telespettatori.

Settimana scorsa come ospiti abbiamo visto: Boomdabash con ‘Per un Milione’, Alessandra Amoroso con ‘Karaoke’ e ‘Mambo Salentino’. Irama con ‘Arrogante’ e ‘Mediterranea’. Elodie con ‘Ciclone’, ‘Guaranà’ e ‘Andromeda’. Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini con la loro hit ‘La Isla’, poi Giusy con ‘Jambo’ mentre la ‘twerking queen’ con ‘Musica e il Resto scompare’ e ‘Pem Pem’. Diodato, Rocco Hunt, Ana Mena, i Pinguini Tattici Nucleari, Fred de Palma, Dotan, Annalisa, Gaia, Francesco Renga, Takagi&Ketra ed Aiello. Poi ancora: Piero Pelù da Andria e più precisamente dal Castel del Monte, Gigi D’Alessio dalla terrazza del porto di Molfetta, e poi Fabrizio Moro dalla Grotte di Castellana.

Questa settimana invece vedremo esibirsi sul palco dei ‘Battiti Live’:

Fedez Cara The Kolors Baby K Annalisa Fred De Palma Anitta Nek Alessandra Amoroso e Boomdabash Piero Pelù Anna Rocco Hunt J-Ax Ana Mena Bugo Ermal Meta Shade Francesco Renga Mr Rain (anche con Annalisa) Di nuovo Shade

Si prospetta quindi una puntata ancora più piena di ospiti e sorprese. Ovviamente come sempre la puntata è presentata da Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri. Con loro la presenza fissa di Maria Sole Pollio. Non possiamo fare altro che aspettare questa sera per goderci lo spettacolo e ballare al ritmo travolgente delle hit dei nostri beniamini. L’appuntamento è per stasera alle 21:30 circa.