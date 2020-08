Diletta Leotta, la scollatura è troppo ‘profonda’: una ‘mano’ prova a coprire

Diletta Leotta ha pubblicato una storia su Instagram con una scollatura molto profonda: una mano prova a coprire le forme della giornalista

Diletta Leotta è una delle giornaliste e conduttrici televisive più amate della televisione italiana. La sua carriera è iniziata a Sky, dove conduceva il programma dedicato alla serie cadetta; in seguito si è trasferito a Dazn, divenendo il volto della nuova piattaforma di streaming. La Leotta è stata inoltre scelta dal direttore artistico Amadeus per ricoprire il ruolo di co-conduttrice in una delle serate della settantesima edizione del Festival di Sanremo. Un traguardo molto importante per una giornalista e conduttrice giovane come lei. La donna è riuscita ad emergere, oltre che per la sua straordinaria bravura, anche per la sua bellezza. Da un paio di anni, la Leotta è diventata un simbolo per molte donne, nonché sogno proibito di molti uomini italiani. La conduttrice televisive, inoltre, è molto seguita sui social network, in particolare su Instagram, dove conta quasi sette milioni di seguaci, traguardo che potrebbe festeggiare a breve.

La Leotta, tra le stories del popolare social network, racconta la sua giornata: dagli allenamenti in palestra fino agli impegni lavorativi, ai video in cucina e con il suo compagno Daniele Scardina. Le foto pubblicate su Instagram sono sempre piene di like e le sue stories sono seguitissime. Poche ore fa, la conduttrice di Dazn ha pubblicato una storia sul popolare social network in cui indossa un vestito lungo, leopardato, con una scollatura molto profonda. Nel mini-video pubblicato tra le stories, una mano cerca di coprire la scollatura della giornalista e conduttrice televisiva. Le forme della Leotta, infatti, sono molto prorompenti e rischiano di ‘essere di troppo’. La Leotta si stava preparando per uno shooting per il settimanale Gente. Molto probabilmente, nel numero in uscita, sarà la protagonista della copertina del settimanale. La giornalista ha svelato un’anteprima dell’abito indossato per la cover: un vestito lungo, leopardato, con una profonda scollatura e uno spacco lunga la schiena. Prima di pubblicare le stories, la giornalista ha pubblicato un post con lo stesso vestito, scrivendo: “Il leopardo non può cambiare i suoi punti“.

Chissà se al settimanale Gente la conduttrice parlerà della sua situazione sentimentale. La conduttrice di Dazn è fidanzata con il pugile Daniele Scardina, alias King Toretto, ma nell’ultimo periodo, secondo voci di corridoio, pare stia vivendo un periodo di crisi. Al momento però sono sole indiscrezioni e come tali devono essere prese con le pinze.