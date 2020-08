‘Dove sono oggi’, intervista esclusiva all’ex protagonista di Uomini e Donne Federico Mastrostefano: “Ecco perché mi scelsero per il trono, adesso sono felice con Veronica”.

Correva l’anno 2009 quando Federico Mastrostefano, giovane e aitante istruttore di nuoto, fu scelto dalla redazione di Uomini e Donne come nuovo tronista. Accanto a lui l’amatissimo Cristian Gallella, reduce dall’esperienza come corteggiatore. Il trono di Federico è stato uno dei più lunghi della storia del programma (circa 9 mesi), ma anche uno dei più ‘frizzanti’ e divertenti. Un’esperienza indimenticabile, insomma, per lui e per tutti quelli che lo hanno seguito. Tra le sue corteggiatrici impossibile non citare la discussa Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati, alla sua prima apparizione televisiva. A lei, però, Federico preferì Pamela Compagnucci, con cui ebbe una storia breve ma intensa, terminata davanti alle telecamere dell’Isola dei Famosi. Ma cosa fa oggi l’ex tronista? Come si svolge la sua vita quotidiana e soprattutto quella sentimentale? E’ stato lui a raccontarlo in esclusiva ai nostri microfoni, ripercorrendo l’esperienza in tv e parlando dell’amore che oggi prova per la sua compagna Veronica.

Federico Mastrostefano si racconta ai microfoni di Sologossip: “Ecco perché mi scelsero come tronista”

Ciao Federico, sai che il tuo trono è stato uno dei più lunghi della storia di Uomini e Donne?

“Sì, pensa che verso la fine del percorso i redattori del programma mi prendevano in giro, dicevano che se avessi continuato avrei superato il record! Pensa che ho fatto 98 puntate”.

Perché hai deciso di presentarti ai casting come tronista?

“Tutto è nato da mia sorella, che ha mandato un’e-mail al programma perché io volevo scendere a corteggiare Paola Frizziero. Feci un primo provino ma non mi presero. In quel periodo avevo anche l’apparecchio ai denti, non mi sentivo a mio agio davanti alle telecamere. Qualche mese dopo mi richiamarono per fare un altro provino e mi presero come tronista”.

Come li hai convinti la seconda volta?

“Guarda, io penso che nella vita di ognuno di noi ci siano due o tre giorni all’anno in cui ci si sente forti, sicuri di sé e pieni di energie. Io capitai a fare il provino proprio in uno di quei giorni! Mi sentivo un leone, poi era estate ed ero molto abbronzato, allenatissimo. Mi ricordo che feci il provino con altre 50 persone, che si trovavano alle mie spalle mentre io parlavo con la redazione. A un certo punto, dopo la mia presentazione, la redattrice mi ha interrotto e ha chiesto alle ragazze presenti se fossero rimaste colpite da me e se fossero interessate, eventualmente, a corteggiarmi. Tutte alzarono la mano! Così ho fatto colpo quel giorno”.

Come hai vissuto poi l’esperienza del trono?

“I primi mesi ero un po’ spento, sia perché per me era tutto nuovo, ma anche perché avevo accanto a me Cristian Gallella, che era già conosciuto e amato dal pubblico, quindi automaticamente prendeva tutta la scena. Poi il caso ha voluto che lui si sia ritirato e da lì io ho preso coraggio e sono andato alla grande”.

In che rapporti sei rimasto con la redazione? E con Maria De Filippi?

“Due anni fa sono tornato in trasmissione come ospite, perché sul trono c’era Mariano (Catanzaro ndr) e dicevano che lui faceva delle esterne simili alle mie, per cui mi hanno chiamato lì in qualità di ‘specialista’. Poi ultimamente sono andato a trovare la redazione e ho visto qualcuno. Maria no, l’ho incontrata solo in puntata due anni fa. Noi siamo tutti un po’ sue ‘creature’, perché è lei ad averci regalato la popolarità che abbiamo avuto e abbiamo tutt’ora. Io sono sicuro che Maria ha un ‘pezzetto di cuore’ per ognuno di noi, l’ho sempre avvertito anche nei miei confronti”.

Le tue corteggiatrici erano Eliana Michelazzo e Pamela Compagnucci, che è stata la tua scelta. Le hai più risentite negli anni?

“Con Pamela è finita perché eravamo troppo diversi caratterialmente e facevamo scintille. Nonostante questo, però, ci siamo tenuti in contatto, abbiamo sempre mantenuto un rapporto di rispetto, anche se virtuale, perché non ci vediamo da tanti anni. Eliana invece dopo la ‘non scelta’ mi ha bloccato su tutti i social, se l’è legata proprio al dito, per cui non ha mai risposto ai miei messaggi. Un mese fa, dopo 10 anni, ci siamo risentiti tramite Instagram: io ho fatto una story in cui le chiedevo come mai avesse ancora rancore nei miei confronti dopo tutti questi anni, e lei mi ha risposto in privato. Così ci siamo sentiti per la prima volta”.

Che idea ti sei fatto del suo coinvolgimento nel famoso ‘Pamela Prati Gate’ e della questione del marito ‘fantasma’ Simone Coppi?

“Tutto è nato, secondo me, da quando io non l’ho scelta. Lei dopo poche settimane ha dichiarato in un’intervista che non soffriva per me e che si era addirittura sposata con un certo Simone Coppi. Credo che abbia inventato questa storia per fare una ripicca nei miei confronti, ma non ha pensato che noi in quel periodo eravamo all’apice della popolarità, quindi le sue parole hanno avuto un’eco incredibile e lei poi non è più riuscita a tornare indietro e a dire la verità. Molti fan mi scrivevano già all’epoca dicendo che non credevano all’esistenza di Coppi. Lei, intanto, ha portato avanti questa cosa, ci ha giocato e l’ha fatto anche poi anche con Pamela Prati, proponendole probabilmente di fare la stessa cosa. Questo è il mio pensiero”.

Federico oggi: lavoro, famiglia e l’amore per Veronica Quintieri

Com’è cambiata la tua vita da quando hai partecipato a Uomini e Donne? Cosa fai oggi?

“All’epoca di Uomini e Donne ero istruttore di nuoto e gestivo una piscina comunale insieme ad altri soci. Adesso faccio lo stesso lavoro di prima, quindi la tv è stata una parentesi, un’esperienza bellissima, ma non mi ha cambiato la vita. Sicuramente però mi ha dato una spinta, perché quando ero sul trono la mia piscina era sempre piena di gente e quindi lavoravo di più. Ora faccio sempre sport, mi divido tra nuoto e Mountain Bike. L’anno scorso ho vinto i mondiali di ‘Nuoto per Salvamento’ in Australia, per la categoria Master. E’ stato un bellissimo traguardo”.

Com’è stata, invece, la tua vita sentimentale negli ultimi dieci anni?

“Dopo la rottura con Pamela, sono stato fidanzato 7 anni con una ragazza italo-inglese. Poi con lei è finita e io pensavo che non mi sarei più innamorato, fin quando ho incontrato Veronica (Quintieri ndr). Ci siamo conosciuti al cinema due anni fa e stiamo insieme da un anno. Mi trovo benissimo con lei, anche se abbiamo vissuto alti e bassi. All’inizio il nostro è stato più un rapporto di ‘amicizia’, poi è diventato importante e maturo. Ci siamo anche lasciati un periodo perché avevo mio padre che stava male, ma poi ci siamo ritrovati e stiamo benissimo”.

Com’è Veronica?

“Lei è tranquilla. E’ molto gelosa, ma è brava a tenerselo dentro. Pamela, ad esempio, mi faceva delle scenate di gelosia pazzesche. Veronica, invece, non lo dà a vedere, perché è una ragazza matura e poi ha una figlia, quindi ha una visione diversa. Mi rispetta molto, mi concede la mia libertà, mentre in passato ho sempre avuto donne che invadevano il mio spazio”.

Tu invece hai messo la testa a posto o sei ancora ‘farfallone’ con le donne?

“Guarda, quando arrivi a 40 anni ti cambia un po’ la visione della vita. Prima mi divertivo, ma ora ho una ragazza a cui tengo e che mi vuole bene, perciò non sento proprio il bisogno di andare a cercare altre persone. Se fosse così, significherebbe che il rapporto con Veronica non va. Proprio il fatto che non abbia necessità di cercare nessun’altra mi fa capire che con lei va bene”.

Lei ti è stata vicina anche in occasione della morte di tuo padre. Questo ha contribuito a unirvi?

“Noi abbiamo una cosa in comune. Lei ha perso entrambi i genitori, anche per questo è molto matura, e la madre è morta qualche anno fa con lo stesso male di mio padre. Lei, quindi, sapeva perfettamente come sarebbe andata. Ha condiviso con me la malattia di mio padre fin da quando l’abbiamo scoperta, anche se ci eravamo appena conosciuti. Lei mi faceva forza, ma sapeva già cosa sarebbe successo. Quando mio padre è morto lei stava in ospedale accanto a me”.

State pensando anche al matrimonio?

“A questo ancora non ci penso, anche perché voglio prima sistemare alcune cose a livello lavorativo. C’è un sogno che sto cercando di coronare. Quando avrò ultimato questo progetto, di cui per ora non parlo, allora potrò anche pensare al matrimonio. Però da quando c’è stato il lockdown sono a casa di Veronica, quindi stiamo facendo già una semi-convivenza”.