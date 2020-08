In quest’ultimo video su Instagram, Elisa De Panicis si lascia riprendere completamente senza veli e coperta solo da un cappello: il video scatena i fan.

Di tutte le concorrenti della recentissima edizione del Grande Fratello Vip, Elisa De Panicis è stata una delle tante che, in un batter baleno, è riuscita a conquistare l’attenzione in un vero e proprio batter baleno. E lo fa ancora adesso, badate bene. Seppure, infatti, il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia sia durato poche settimane, la giovane modella ha saputo ampiamente attirare l’attenzione su di sé. Come? Semplice: per la sua smisurata bellezza. Seppure giovanissima, infatti, la De Panicis decanta di un fascino davvero irresistibile. E non siamo noi a dirlo, sia chiaro. Piuttosto, le numerose foto che, spesso e volentieri, condivide sul suo canale social ufficiale. L’ultimo, ad esempio, risale a qualche ora fa. Quando, protagonista di un video davvero imperdibile, l’ex gieffina si è lasciata riprendere completamente senza veli. Ebbene si. Avete letto proprio bene: Elisa non ha nulla addosso, se non un cappello di paglia che tenta di coprire le sue forme. Ma ecco di che cosa parliamo.

Elisa De Panicis senza veli e coperta solo con un cappello: che schianto al naturale

Sul suo canale social ufficiale, Elisa De Panicis è solita condividere degli scatti fotografici davvero mozzafiato. Oltre ad incredibili video o, addirittura, Tik Tok, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è solita mostrare a tutti la sua ampia bellezza. Che sia, quindi, in costume o, addirittura, con indosso dei vestiti super strepitosi, l’ex fiamma di Cristina Ronaldo sa sempre come catturare l’attenzione su di sé. E lo ha fatto anche qualche ora fa. lasciarsi immortalare in costume. Perché, ammettiamolo, così come si è lasciata riprendere qualche giorno fa, non lo aveva mai fatto prima. La De Panicis, infatti, è ad Ibiza in vacanza. E, approfittatasi di un posto solitario tra le rocce e che affaccia sul mare, Elisa si è lasciata riprendere completamente senza veli. Si, è proprio così. Non ha nulla che copre il suo corpo. Né una maglia, un pantalone o un completino intimo, nulla! Soltanto un cappello, badate bene, copre le sue fattezze, ma stimola di gran lunga l’immaginazione.

Davvero incantevole, vero? Completamente senza veli, con un panorama mozzafiato e uno sguardo più che seducente, Elisa De Panicis ha letteralmente scatenato i suoi followers Instagram. E ce lo testimoniano, non a caso, i numerosi commenti a corredo.

Questi, vi assicuriamo, ne sono soltanto alcuni. Perché, in realtà, il video in questione ha letteralmente conquistato tutti. Non c’è stato un utente social che non ha apprezzato, infatti, la bellezza della De Panicis.