Elisabetta Canalis, il costume è troppo stretto: scatto rovente in riva al mare

Elisabetta Canalis, il costume è troppo stretto: lo scatto rovente dell’ex velina in riva al mare incanta Instagram e manda i fan in delirio.

Elisabetta Canalis è una delle donne più belle che siano mai passate in tv, c’è poco da dire. Fisico mozzafiato anche alla soglia dei 41 anni e bellezza tipicamente mediterranea, acqua e sapone, fanno di lei una delle showgirl più apprezzate. Negli ultimi anni si è allontanata dalla tv per occuparsi della sua famiglia, trasferendosi negli Stati Uniti insieme al marito Brian Perri e alla piccola Skyler Eva, ma rimane comunque molto attiva sui social, dove i fan possono seguire tutto quello che fa, dal lavoro alla vita quotidiana. Il suo profilo Instagram conta oltre 2 milioni e mezzo di followers, a dimostrazione del grande affetto che il suo pubblico le riserva. Sempre molto attiva sui social, pubblica spesso e volentieri foto da urlo, che mettono in evidenza il suo fisico spaziale. L’ultimo post apparso sui social è proprio così. Si tratta, infatti, di uno scatto in cui Elisabetta è in riva al mare e indossa un costume super aderente, che mette in evidenza le sue forme da capogiro. Scopriamolo insieme!

Elisabetta Canalis, il costume è troppo stretto: ecco lo scatto rovente che ha pubblicato sul suo profilo

Elisabetta Canalis sa sempre come far impazzire i suoi tantissimi fan. Tante sono le foto e i video che l’ex velina pubblica quotidianamente sul suo profilo Instagram, facendo letteralmente girare la testa ai suoi followers. L’ultimo che ha condiviso è davvero super. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vi accontentiamo subito! La Canalis ha pubblicato una foto in cui passeggia in riva al mare in costume, portando in braccio una tavola da surf. L’immagine è davvero imperdibile, perché Elisabetta mostra un corpo mozzafiato. Gambe perfette, addominali scolpiti e soprattutto forme esplosive caratterizzano la foto. Il costume della Canalis è super aderente e particolarmente scollato, il che mette ulteriormente in evidenza la sua bellezza. Insomma, è davvero impossibile non rimanere a bocca aperta!

Inutile dire che la foto ha riscosso tantissimo successo sul profilo della Canalis, che è stato subito invaso da like e commenti da parte dei suoi ammiratori, che non hanno potuto fare altro che complimentarsi con lei per il suo fisico e la sua bellezza. Del resto, come dar loro torto?