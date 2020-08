Elisabetta Gregoraci divina a ‘Battiti Live’: l’abito è spettacolare, lei lo pubblica su Instagram e tutti notano quel ‘dettaglio’, ecco di cosa si tratta.

Elisabetta Gregoraci è sempre pronta a far girare la testa ai suoi tantissimi fan. Bellissima, simpatica e con un fisico spaziale, la conduttrice è molto amata dal pubblico, che negli ultimi anni ha avuto modo di apprezzarla sul palco di Made In Sud. Ora che ha lasciato il programma comico di Rai Due, l’ex moglie di Flavio Briatore ha avuto l’incarico di condurre ‘Battiti Live’. E’ la quarta edizione che la Gregoraci presenta accanto al sempre presente Alan Palmieri. Bellissima come sempre, Elisabetta ha incantato il pubblico nel corso della prima puntata, andata in onda lunedì scorso. Ma anche questa sera ha lasciato tutti a bocca aperta con il suo look spettacolare. La conduttrice ha deciso di presentarlo in anteprima sul suo cliccatissimo profilo Instagram, scatenando i like e i commenti dei suoi affezionatissimi fan, che non hanno potuto fare a meno di rimanere incantati, ma soprattutto di notare un particolare ‘dettaglio’ all’interno dello scatto: ecco di cosa si tratta.

Elisabetta Gregoraci questa sera sta incantando i suoi fan con un look a dir poco spettacolare sul palco di ‘Battiti Live’. Tra le varie esibizioni dei cantanti del momento ospiti del programma, la conduttrice si fa apprezzare nel suo abito blu elettrico dagli spacchi profondissimi, che mette in mostra le sue gambe statuarie. Elisabetta sembra una vera e propria Dea nel suo vestito, che ha una scollatura particolare e molto profonda, che mette in evidenza le sue forme esplosive. Poco prima che il programma andasse in onda, la Gregoraci ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram per mostrare in anteprima il suo look, lasciando tutti senza fiato. Nella serie di foto che ha condiviso, infatti, la conduttrice esibisce il suo vestito e i suoi meravigliosi accessori dorati, oltre all’acconciatura e al trucco, che completano un outfit davvero perfetto.

Inutile dire che il suo post ha scatenato i like e i commenti dei fan, rimasti letteralmente incantati dalla bellezza di Elisabetta. Molti hanno sottolineato anche un altro particolare ‘dettaglio’ che non è passato inosservato.

I commenti si riferiscono ai due addetti alla sicurezza posizionati sullo sfondo della foto, che guardano da lontano Elisabetta, visibilmente incantati dalla sua bellezza. Lo sguardo attento di alcuni fan li ha notati subito. E voi li avevate visti?