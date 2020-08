L’ex bomber della Serie A è letteralmente irriconoscibile: ha giocato anche in diversi stadi d’Italia, ma adesso non si riconosce affatto.

Senza alcun dubbio, per alcuni di voi, il giovane non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Eppure, se visto così, vi assicuriamo, stentate a riconoscerlo. Parliamo proprio di lui, di un ex bomber di calcio che, nella sua carriera, annovera numerosi club di importanza. Tra i tanti, però, vi è anche una squadra di calcio italiana. Era il 1999, infatti, quando il bomber approdava nel nostro Paese. Ed, esattamente, al Milan. Seppure, però, nel club di Seria A, il calciatore non sia riuscito a dimostrare ampiamente le sue doti, è riuscito a conquistare ampiamente un posto nel cuore di tutti i tifosi della squadra rossonera. Ebbene. Quindi, la domanda, cari tifosi del Milan, è rivolta proprio a voi: sapete che il vostro vecchio bombe è completamente irriconoscibile? Ebbene si. A distanza di 11 anni dal suo approdo alla prima squadra, sapete che il giovane ha subito un drastico cambiamento? Vediamo nel minimo dettaglio come si mostra sul suo canale social ufficiale.

Ex bomber di calcio irriconoscibile, il drastico cambiamento: sapete di chi si tratta?

Era il 1999, come dicevamo precedentemente, quando Jose Mari, attaccante spagnolo, approdava nella prima squadra del Milan. Lunghi capelli sciolti e di color castano, è proprio così che, circa 11 anni fa, l’ex bomber della Seria A si presentava a tifosi della sua squadra. Adesso, invece, è completamente irriconoscibile. Ebbene si. È proprio così. Vi ricordate il giovane calciatore di più di dieci anni fa? Ebbene: dimenticatavelo! Ovviamente, Jose è cresciuto. Quindi, è più che normale che sia decisamente cambiato. Ma, ammettiamolo, il cambiamento è davvero drastico. Sul suo canale social ufficiale, l’ex calciatore rossonero, infatti, non perde mai occasione di potersi mostrare ai suoi sostenitori. E, soprattutto, mostrare come abbia deciso di modificare il suo corpo. Vi abbiamo incuriosito abbastanza? Diamoci uno sguardo insieme. Vi assicuriamo: non ve ne pentirete affatto.

Queste ne sono soltanto alcune, sappiatelo. Sul suo profilo Instagram, Jose Marì è solito condividere degli scatti davvero elettrizzanti. E, soprattutto, che testimoniano alla grande il suo drastico cambiamento. Abbronzato, muscoloso e con il corpo ricoperto di tatuggi, è proprio questa la tipologia di scatti fotografici che si possono ampiamente ammirare sulla sua bacheca social. Insomma, non si può affatto dire che, il corso del tempo, non abbia affatto bene all’ex bomber della Serie A. Perché, in questo caso bisogna ammetterlo, sembrerebbe che il passare degli anni abbia fatto più che bene all’attaccante spagnolo. Voi cosa ne pensate?

