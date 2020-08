Famoso attore diventa papà per la prima volta insieme alla compagna manager: è arrivata una splendida bambina per la coppia di neo genitori

E’ uno degli attori più amati di sempre, italiano, con gli occhi verdi come gli smeraldi e i capelli riccioluti. E’ stato fidanzato per moltissimi anni con una collega più grande di lui e la loro rottura ha fatto il giro del mondo del cinema. Il divo ha per molto tempo sofferto questa fine di rapporto, ammettendo più volte di essere investito da un’enorme tristezza. Qualche anno più tardi con incredibile riservatezza, ha ritrovato l’amore al fianco di una donna molto carismatica, per niente estranea al mondo del cinema. Lei è una delle più famose agenti in giro e la società per cui lavora vanta collaborazioni con attori e divi di fama mondiale, vincitori di Oscar e celebrità indiscusse. Insomma pare essere stato proprio il lavoro ad averli fatti avvicinare e innamorare.

Ebbene si avete capito bene, l’attore di cui vi stiamo parlando è proprio Riccardo Scamarcio. L’attore sex symbol che ha fatto innamorare milioni di fan con la sua interpretazione in ‘Tre Metri sopra il Cielo’, film iconico per teenager. L’attore è stato per ben 12 anni legato con l’attrice Valeria Golino, i due nonostante la differenza d’età si sono sempre mostrati molto affiatati e legati, per questo motivo la loro separazione arrivò come un fulmine a ciel sereno. Ora invece la situazione è ben diversa!

Riccardo Scamarcio dopo la fine della storia con Valeria Golino, ha ritrovato l’amore al fianco della manager Angharad Wood. La donna ha 46 anni e ha origini inglesi, è manager presso la Travistock Wood, società che cura attori e scrittori. Tra i suoi clienti nomi quali Dustin Offman, Eva Green, Dominic West e Alessandra Mastronardi. Entrambi sono riservatissimi, motivo per cui nessuno dei due ha annunciato la gravidanza e soprattutto il parto. Nonostante ciò i due sono stati pizzicati dai paparazzi di ‘Diva e Donna’ che li hanno fotografati di ritorno dalla clinica in cui la donna ha dato alla luce la primogenita Scamarcio. Per la donna questa è la seconda figlia… Dalle foto i due appaiono davvero molto felici ed entusiasti per l’avvenimento, non ci resta che fare loro tantissimi auguri per questo nuovo capitolo della loro vita.