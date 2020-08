Io e Te, dichiarazione d’amore in diretta: Diaco si commuove

Nella puntata odierna di “Io e Te”, c’è stata una dichiarazione d’amore in diretta: il conduttore Pierluigi Diaco si è commosso

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di “Io e te“, programma televisivo in onda dal 2019 su Rai Uno e condotto da Pierluigi Diaco. Nella prima stagione, il conduttore è stato affiancato da Valeria Graci e Sandra Milo, mentre quest’anno ci sono Katia Ricciarelli, Santino Fiorillo e Paola Tavella. La cantante si occupa della rubrica La posta del cuore e da quest’anno ha portato la lirica nella casa degli italiani; Fiorillo, invece, si occupa della Cartolina Divina, un vero e proprio omaggio alle personalità del mondo dello spettacolo; Paola Tavella, infine, cura lo spazio dedicato agli animali, “Gli amici di Ugo“. La trasmissione ha preso il posto di “Vieni da me”, programma condotto da Caterina Balivo.

Io e te, dichiarazione in diretta: Diaco commosso

Nella puntata odierna del programma condotto da Pierluigi Diaco è stato ospite Alessandro Sallusti, dal 2010 direttore responsabile del quotidiano il Giornale. Sallusti è stato legato sentimentalmente fino al 2016 a Daniela Santanché, famosa politica e imprenditrice. La loro relazione terminò perchè la Santanché si legò a Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena, allora marito di Patrizia Groppelli. Alessandro e Patrizia trovarono confronto l’uno nell’altro fino a diventare inseparabili. La loro storia d’amore va avanti da circa quattro anni. Nel corso della puntata di Io e Te, la Groppelli ha fatto una bellissima dichiarazione d’amore al compagno. La giornalista e opinionista televisiva ha dichiarato: “Da quattro anni condividiamo la vita insieme, grazie per avermi dato una famiglia. Mi hai cambiato la vita”. Sallusti, visibilmente provato dalle parole della compagna, ha commentato: “La vita con lei è bella. Ci siamo incontrati in maniera rocambolesca, quando entrambi avevamo problemi con i rispettivi partner”. Il direttore de Il Giornale poi ha raccontato la prima fuga d’amore in Puglia: “Quando abbiamo cominciato a frequentarci, siamo scappati in Puglia perchè sapevamo di essere braccati dai paparazzi. Non ci avvicinavamo, stavamo lontani e poi, da una duna, è spuntato un paparazzo che era stato bruciato dal sole e che ci ha chiesto di avvicinarci, di toccarci una mano ed è nata la nostra prima foto insieme”.

La dichiarazione d’amore ha emozionato anche il conduttore, che è apparso visibilmente commosso. Diaco è molto sensibile e la lacrimuccia gli scappa sempre, soprattutto quando ci sono storie d’amore così emozionanti.