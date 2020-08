Parla la mamma di Nadia Toffa che ai Magna Grecia Awards, evento a cui la giornalista scomparsa un anno fa ha avuto un riconoscimento, ha fatto una commovente dichiarazione sulla nipote nata da poco.

É quasi trascorso un anno dal giorno in cui Nadia Toffa é passata a miglior vita: dopo aver lottato contro un terribile male, la Iena si é spenta all’etá di 40 anni ed ha lasciato un enorme vuoto nella sua famiglia e nel mondo della televisione. Alla terribile notizia seguirono messaggi, parole in diretta e tante lacrime di tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerla e di lavorare con lei: la sua passione e la sua bravura per l’attivitá giornalistica sono state premiate al Magna Grecia Awards. Nadia é stata ricordata e premiata in onore della forza con la quale ha combattuto contro la malattia: il suo premio é stato ritirato da mamma Margherita la quale ha rilasciato parole davvero commoventi. Per la signora Rebuffoni é stata una sorpresa vedere quante persone volevano bene alla Toffa: ‘Quando tocchi con mano un simile amore vieni sommerso dall’emozione’ ha confessato. ‘Lei ci ha insegnato a non demordere mai, ad affrontare le difficoltá senza paura’ ha proseguito. Mamma Margherita ha inoltre dato una meravigliosa notizia.

Nadia Toffa, mamma Margherita: ‘Mia nipote é stata un dono, le somiglia’

La mamma di Nadia Toffa, Margherita Rebuffoni, ha ritirato il premio in onore della figlia ai Magna Grecia Awards. La signora é stata portavoce dell’ex Iena che con la sua forza e la sua determinazione nell’affrontare il suo lavoro e nel combattere la sua terribile malattia é stata un grande esempio. La stessa forza si é vista anche nel dono arrivato in famiglia pochi mesi fa: in piena emergenza Coronavirus é nata la figlia della sorella di Nadia Toffa. La piccola ha visto il mondo nel momento piú delicato dell’emergenza sanitaria ma tutto é andato per il meglio. ‘Ha lo stesso sorriso birichino di Nadia, sua mamma Silvia le somiglia molto. Anche se Brescia é stata violentemente sconvolta dal Coronavirus, siamo riusciti a vivere con serenitá quei momenti’ sono le parole di Margherita Rebuffoni. La sua nipotina ha tenuto occupate mamma e nonna con pappe, cambi e biberon: ‘É stato un dono, un dono di Nadia’ ha detto mamma Margherita.