Romina Power e il ‘nuovo fidanzato’: il post apparso sui social

Romina Power ha un nuovo fidanzato o è tutto solo un gigantesco caso mediatico? La risposta della cantante non lascia dubbi.

Quando diciamo Romina Power, di riflesso, associamo accanto a lei il nome di Al Bano. Eppure i due, ormai da tempo, non stanno più insieme. Anzi, pare che la cantante abbia trovato un nuovo amore al quale ha dedicato un post sui social. Quando era finito il lockdown per l’emergenza coronavirus, Romina era stata beccata fuori da un ristorante con un uomo misterioso, che sia lui l’uomo che le ha fatto dimenticare Al Bano?

Romina Power fidanzata? “E chi sarebbe? Tagore?”

L’identità del nuovo amore di Romina è ancora avvolta nel mistero e su di lui non si sa nulla anche se i fan fremono nell’attesa di scoprire chi sia. È la prima volta che vediamo la Power accanto ad un uomo che non sia Al Bano quindi, la curiosità è triplicata. Ma a placare gli animi interviene proprio Romina che, dopo aver pubblicato una famosa frase di Tagore che cita: “L’amore è l’unica realtà e non è solo un mero sentimento, è la verità ultima che risiede nel cuore della creazione”, posta la citazione e, prendendo un po’ in giro il gossip chiede ai fan: “E chi sarebbe il fidanzato? Tagore?”.

La Power cerca così di mettere a tacere tutti i discorsi inerenti questo suo presunto nuovo amore, ma il gossip impazza ugualmente e tutti si chiedono se un fidanzato esiste quindi oppure no. Se sì, lo ha tenuto nascosto e continuerà a farlo?

Le parole di Mara Venier sul presunto fidanzato di Romina Power

Già perché a sostenere la tesi che Romina abbia un compagno è stata proprio Mara Venier che si era lasciata scappare che la donna stesse frequentando un uomo italiano. Le due, amiche da tempo immemore, non hanno segreti e forse la Venier voleva incentivarla ad uscire allo scoperto.

Certo è che la frase pubblicata oggi su Instagram da Romina Power taglia un po’ le gambe al gossip in merito e sembra proprio che l’unico uomo della sua vita sia ancora unicamente Albano.