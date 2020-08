In una sua recente intervista, Simona Izzo ha rivelato di un suo problema di salute: l’attrice ha fatto una vera e propria rivelazione choc.

Soltanto pochissime settimane fa, vi abbiamo parlato di un grave incidente in cui è stata coinvolta Simona Izzo. Era inizio Luglio scorso, infatti, quando la famosa attrice e regista italiana ha raccontato di essere caduta dalla barca. E di essere costretta, perciò, a camminare con la stampella. Adesso, a distanza di un mese dall’accaduto, la moglie di Ricky Tognazzi non ha potuto fare a meno di un grave problema di salute da cui è stata colpita. In una sua recente intervista per ‘Ok Salute e Benessere’, infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello ha rivelato, molto probabilmente per la prima volta, un fastidioso e doloroso problema che l’ha attanagliata per diverso tempo.

Simona Izzo, grave problema di salute: cosa le è accaduto

In una sua recente intervista per ‘Ok Salute e Benessere’, Simona Izzo non ha potuto fare a meno di parlare di un grave problema di salute che l’ha attanagliata per diverso tempo. ‘Tutto è iniziato a 23 anni’, ha iniziato a dire l’attrice e regista italiana. Prima di raccontare che, per circa 30 anni, ha sofferto di dolorosissime fitte di emicrania. Una malattia, da come si può chiaramente capire, davvero tremendo. E che, come riportato dalla diretta interessata, le ha provato anche dei problemi ai capelli e al cuoio capelluto. È proprio in quest’occasione, infatti, che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato di aver avuto problemi addirittura a toccarsi i capelli, dal momento che provava un dolore davvero fortissimo soltanto se li sfiorava. ‘Mi sembrava di vivere con un invisibile casco che mi tirava i capelli’, ha rivelato ad ‘Ok Salute e Benessere’. Ma non solo. A causa proprio di questi problemi, come rivelato dalla diretta interessata, le hanno provocato anche dei veri e proprio sbalzi d’umore. Tanto da accreditarle la diagnosi di ‘sindrome bipolare subclinica. ‘Paroloni. Ma come non scivolare nella depressione quando non riesci nemmeno a passare le dita tra i capelli e il dolore non ti dà tregua? Allora, per sfuggire alla sofferenza, mi rifugiavo nel sonno’, ha continuato a raccontare la Izzo.

Ovviamente, dopo quasi trenta anni di dolore e di sofferenza, Simona Izzo ha raccontato di essere completamente guaritao da questi fortissimi attacchi di emicrania. Non le sono affatto servite pillole o antidepressivi a lei prescritti, come lei stessa ha rivelato, piuttosto, le sono stati più che d’aiuto la vicinanza di suo marito Ricky Tognazzi e le sedute di shiatsu.

Operata di ernia per ben tre volte

Non credete sia finita qui. Ad ‘Ok Salute e Benessere’, Simona Izzo ha rivelato di essere stata operata per bene tre volte di ernia. E che grazie all’incontro con osteopata la situazione è nettamente migliorata.