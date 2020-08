Taylor Mega lascia tutti a bocca aperta: l’incredibile annuncio a sorpresa dell’influencer, ecco la novità che ha appena comunicato sul suo profilo Instagram.

Taylor Mega è un personaggio molto amato e allo stesso tempo particolarmente discusso. Influencer di successo da ben 2 milioni e mezzo di followers, la bella Taylor è stata anche protagonista di diversi reality, come L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello, in cui è entrata solo per una settimana come ospite, muovendo però diversi equilibri all’interno della casa. Dopo queste esperienze, le sue apparizioni televisive sono aumentate e l’abbiamo vista spesso presente nei programmi di Barbara D’Urso come ospite o come opinionista. Nel frattempo, però, la Mega non è mai mancata dai social e ha tenuto sempre aggiornati i suoi fan attraverso il suo profilo Instagram, dove pubblica continuamente foto e video della sua vita quotidiana e del suo lavoro. Nell’ultimo periodo ha fatto parlare di sé per il ritorno di fiamma con il rapper Tony Effe, al quale sembra essere tutt’ora legata. Poco fa, però, ha lasciato tutti a bocca aperta con un post inaspettato, nel quale ha fatto un importante annuncio. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Beh, eccovi accontentati!

Taylor Mega è una delle influencer più amate e allo stesso tempo discusse del web. Bellissima e molto disinibita, lascia spesso tutti senza fiato con le sue foto da urlo, in cui mette in evidenza il suo corpo da capogiro. Non mancano anche momenti in cui si sfoga sui social, raccontando anche retroscena molto pesanti sulla sua vita passata, magari legati al suo periodo di tossicodipendenza. Proprio a proposito del suo passato molto’ingombrante’, poco fa l’influencer ha fatto un inaspettato annuncio sul suo profilo, mostrando la copertina del suo primo libro, appena uscito in pre-order su tutti gli store on line. Taylor ha annunciato così di aver affidato il racconto della sua vita alle pagine di questo libro, il cui titolo, ‘La bambina non c’è più’, spiega già molte cose.

A quanto pare, infatti, all’interno ci sarà tutta la storia di Taylor senza filtri. E’ stata proprio lei a spiegarlo anche nella didasclia del suo post: “Ci sono storie da cui non puoi nasconderti. Tutte le mie verità”, ha scritto l’influencer. Il suo libro è già un successo e sono in tanti ad averlo già ordinato, come lei stessa ha mostrato nelle sue storie Instagram. E voi siete curiosi di scoprire cosa ha raccontato?