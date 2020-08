Temptation Island, a pochi giorni dalla fine del programma, Anna Boschetti ha preso una clamorosa decisione: il gesto spiazza tutti.

Anna Boschetti è stata, senza alcun dubbio, la protagonista indiscussa di questa settima edizione di Temptation Island. Entrata a far parte del docu – reality delle coppie insieme al suo fidanzato Andrea Battistelli, la giovane romana ha facilmente conquistato l’attenzione su di sé. Soprattutto per la ‘strategia’ utilizzata nel corso dei suoi ventuno giorni sull’isola delle tentazioni. Desiderosa di avere un figlio dal suo compagno, la romana ha stuzzicato la sua gelosia facendosi vedere, spesso e volentieri, accanto al single Carlo Siano. Una strategia, ammettiamolo, che non è piaciuta a nessuno e nemmeno ad Andrea, sia chiaro. Tuttavia, l’amore che lega i due giovani ragazzi è davvero immenso. Ed è per questo motivo che, allo scadere dei 21 giorni canonici, la coppia ha deciso di lasciare insieme il programma. Un finale del tutto inaspettato, c’è da ammetterlo, ma che, d’altra parte, testimonia alla grande il rapporto che c’è tra di loro. Ma, badate bene, se il finale è stato inaspettato, la clamorosa decisione di Anna, presa qualche ora fa, non è affatto da meno. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme.

Anna Boschetti, la clamorosa decisione dopo la fine di Temptation Island: il gesto inaspettato

Una cosa, quindi, è davvero certa: il percorso a Temptation Island è realmente servito a tutte le coppie. In primis, a quella formata da Anna Boschetti ed Andrea Battistelli. Seppure la strategia adottata dalla romana per stuzzicare la gelosia del suo compagno, il giovane non ha potuto fare a meno di continuare a viversi la sua storia d’amore con la segretaria. L’amore che li lega, come dicevamo precedentemente, è davvero fortissimo. Per questo motivo, Andrea ha deciso di continuare di metterci una pietra sopra. Ed uscire dal programma mano nella mano con la sua dolce compagna. Una decisione davvero inaspettata, quindi. Anche perché, fino a poco prima, il giovane Battistelli era realmente deciso a far prevalere le sue ragione. Ma alla fine, l’amore è prevalso. E non c’è cosa più bella di vedere una coppia superare gli ostacoli e, soprattutto, continuare ad amarsi. Ecco, ma sapete cos’è successo poche ore fa? Nulla di grave, sia chiaro. Fatto sta che, sul suo canale social ufficiale, Anna non ha potuto fare a meno di mostrare ai suoi sostenitori una clamorosa decisione presa a poche settimane dalla fine del programma.

Con in sottofondo la canzone che, ormai da anni, fa da colonna sonora a Temptation Island, Anna Boschetti ha mostrato il tatuaggio fatto sul braccio in onore del programma. Un gesto che, senza alcun dubbio, spiazza praticamente tutti. Ma che, d’altra parte, fa chiaramente intendere quanto le sia servito prendervi parte.