Filippo Bisciglia commenta la prossima avventura in Temptation Island di Alessia Marcuzzi: ecco le parole del conduttore sulla nuova presentatrice.

Si é conclusa da poco l’edizione di Temptation Island che ha fatto sognare, ridere ed emozionare il pubblico di Canale 5. Quanto bisognerá aspettare per la nuova? C’é una novitá inaspettata per i telespettatori ed i fan del famoso reality che mette alla prova i sentimenti delle coppie. Dalla prossima edizione non vedremo piú Filippo Bisciglia al timone della trasmissione ma Alessia Marcuzzi! La splendida conduttrice tornerá in tv al timone di TI nella versione VIP a settembre! Siete curiosi di leggere le parole di Filippo a Uomini e Donne Magazine? Ha fatto un bilancio dell’edizione in corso ed ha parlato della nuova conduttrice.

Temptation Island, “è dolcissima”: Filippo Bisciglia ‘incorona’ la nuova presentatrice

Filippo Bisciglia a Uomini e Donne Magazine ha parlato dell’edizione appena conclusa di Temptation Island ed ha commentato la prossima, in arrivo a settembre, che sará condotta da Alessia Marcuzzi. “Sono sicuro che sarà bravissima, è una persona dolcissima” sono le parole del famoso conduttore in vista del suo ‘passaggio di timone’ alle mani della splendida presentatrice. Come si é conclusa l’ultima edizione? Bisciglia ha confessato che il momento piú difficile é stato il faló di Ciavy e Valeria che sono usciti separati dal programma: ‘Durante il loro confronto finale è uscito il Filippo di tutti i giorni, che se vede un uomo discutere animatamente con una donna, interviene per placare gli animi. Ciavy era molto deluso, ma se avesse lasciato a Valeria la possibilità di replicare, piuttosto che parlarle sopra, sarebbe stato sicuramente meglio‘.

Il pubblico di Canale 5 non vede l’ora di conoscere le nuove coppie che si metteranno in gioco nella nuova edizione. E voi, siete pronti?