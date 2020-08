Uomini e Donne, l’amatissima ex corteggiatrice è incinta: l’annuncio da brividi è arrivato attraverso il suo profilo di Instagram.

Di personaggi nello studio di Uomini e Donne ne passano davvero tantissimi, anno dopo anno. Ma non tutti riescono a lasciare un segno e restare nel cuore dei fan. Ci è riuscita lei, Sharon Bergonzi, che nel programma di Maria De Filippi la abbiamo vista nell’edizione 2014-2015. Edizione in cui ha partecipato come corteggiatrice di Andrea Cerioli (nella sua prima esperienza sul trono).Nonostante la loro conoscenza non ebbe lieto fine, il pubblico si affezionò molto alla ‘coppia’, apprezzando la semplicità e dolcezza di Sharon. Che, oggi, è una mamma felice, al fianco di Valerio Tenneriello, l’uomo che ha sposato nel 2015. Nel 2018 è nato il loro primo bebè, Luigi, ma ecco che qualche ora fa è arrivata una nuova, splendida notizia. Sharon è incinta del suo secondo figlio!

Uomini e Donne, l’amatissima ex corteggiatrice Sharon Bergonzi è incinta: l’annuncio su Instagram

Ha fatto sognare i telespettatori nello studio di Uomini e Donne: il suo tira e molla con Andrea Cerioli ha tenuto incollati i fan, che speravano di veder nascere una storia d’amore. Così non è stato: Andrea ha lasciato il trono, per poi iniziare una storia poco dopo con Valentina Rapisarda, la ‘rivale’ di Sharon nello studio. Una storia che appassionò il pubblico, ma, oggi, Sharon Bergonzi ha voltato completamente pagina. L’ex corteggiatrice ha costruito una splendida famiglia con Valerio, che ha sposato nel 2015. La coppia ha un figlio, il piccolo Luigi, nato nel 2018, ma la famiglia è pronta ad allargarsi! Ad annunciarlo è stata proprio la bellissima Sharon, in un post pubblicato su Instagram in occasione del suo 28 esimo compleanno. La casertana ha ringraziato la sua famiglia e tutti coloro che hanno avuto un pensiero per lei, per poi annunciare la splendida notizia: “Quest’anno il regalo più bello me lo hai donato proprio tu amore mio…il nostro secondo gioiello”. Proprio così, Sharon è incinta, da 16 settimane come si legge nell’hashtag del post. Un annuncio che ha riempito di gioia i followers dell’ex corteggiatrice, che si sono catapultati sotto il post con messaggi di affetto e di auguri. Ecco le parole di Sharon, nella didascalia al post:

Una gioia immensa per Sharon e Valerio, ai quali non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore! Tanti auguri al futuri genitori bis!