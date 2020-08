Adriana Volpe e Roberto Parli, un amico di famiglia fa chiarezza: il commento inaspettato su Instagram svela i dettagli sulla situazione tra i due.

Adriana Volpe e Roberto Parli hanno fatto molto parlare di sé negli ultimi mesi. La coppia sembrerebbe essere entrata in crisi dopo la partecipazione della conduttrice al Grande Fratello Vip 4. Quello che sembrava, dunque, un matrimonio indistruttibile, sembra stia vivendo una fase difficile da quando la Volpe è uscita dalla casa più spiata d’Italia. Alla base delle incomprensioni con il marito ci sarebbe la vicinanza della conduttrice, da lui giudicata eccessiva, con il modello Andrea Denver, che durante il reality ha sempre sottolineato di avere un’attrazione nei confronti di Adriana. Dopo l’uscita improvvisa della Volpe dal gioco a causa della malattia e della successiva morte del suocero Ernesto Parli, lei e suo marito non sono praticamente mai stati visti insieme. I due, per il momento, continuano a rimanere in silenzio sulla loro situazione, ma le voci di una presunta grave crisi si fanno sempre più insistenti. Ora è intervenuto su Instagram anche un amico della famiglia Parli, che ha fatto chiarezza sulla situazione tra Adriana e Roberto: ecco le sue parole.

Adriana Volpe e Roberto Parli in crisi? Interviene un amico di famiglia, ecco il commento inaspettato su Instagram

Adriana Volpe e Roberto Parli sono in crisi? La coppia per ora ha deciso di non parlare pubblicamnte della propria situazione, se non attraverso qualche commento sui social. Proprio sul profilo Instagram dell’imprenditore di origini svizzere è apparso qualche ora fa un video in cui lui balla, sorride e si diverte con una giovane donna dalla splendida voce. I due scherzano insieme e alla fine del video si tuffano in piscina abbracciati. Le immagini sono diventate virali in pochissimo tempo e non sono mancate voci e pettegolezzi sul rapporto che lega Roberto alla misteriosa donna.

Tra i tantissimi commenti al video, però, ne è spuntato uno inaspettato da parte di una persona che si è definita amica della famiglia Parli. Si tratta di un uomo che ha voluto fare chiarezza sulla situazione tra Adriana e Roberto.

“Non facciamo cattivi pensieri. Credo che Roberto sia legatissimo a sua moglie e in questo filmanto la ragazza credo sia sua cugina”, ha scritto l’uomo. Per ora non ci sono conferme ufficiali circa la veridicità delle sue parole, per cui non ci resta che attendere nuovi, eventuali, aggiornamenti sulla vicenda.