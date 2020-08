Nel corso della puntata di Martedì 4 Agosto de La Vita in Diretta Estate, Andrea Delogu è scoppiata in lacrime: il momento è davvero da brividi.

Continua davvero alla grande l’appuntamento odierno con La Vita in Diretta Estate. Terminata la versione ‘classica’ del programma a fine giugno scorso, Marcello Masi ed Andrea Delogu hanno preso le redini di quella ‘estiva’. Che, giorno dopo giorno, ci regala delle emozioni davvero incredibili. Non soltanto, infatti, durante tutte le dirette quotidiane, i due protagonisti ci sanno regalare dei siparietti davvero imperdibili e dei momenti più che fantastici. Certo, non mancano assolutamente le emozioni, questo è chiaro. La puntata di quest’oggi, Martedì 4 Agosto, ne è una testimonianza bella e buona. Nel corso della puntata odierna, infatti, la bellissima Delogu ha trattato di un argomento molto caro alla nostra società. Che non soltanto ha toccato il cuore di tutto i suoi telespettatori, ma anche il suo. È proprio per questo motivo che, nel mentre parlava con la sua ospite e mostrava un filmato da brividi, la conduttrice non ha trattenuto le sue lacrime. Ecco di che cosa parliamo.

La Vita in Diretta Estate, Andrea Delogu in lacrime: cos’è successo

Così come tutte le altre puntata, anche l’appuntamento odierno de La Vita in Diretta Estate è stato letteralmente imperdibile. Non sono mancate le risate, com’è giusto che sia, ma anche le emozioni con la ‘e’ maiuscola. Propri come dicevamo precedentemente, nel corso della diretta odierna, Andrea Delogu ha trattato di un argomento molto caro a tutti noi: l’anoressia. Questa, lo sappiamo, è una malattia a tutti gli effetti. E sono davvero le persone che, purtroppo, ai nostri oggi ne soffrono. Ne è testimone Alba, una giovane studentessa fiorentina. Adesso, la ragazza sta bene. E può urlare a tutto il mondo di essere guarita. E di essere uscita da questo drammatico tunnel. Anche se, ovviamente, il percorso che ha dovuto affrontare è stato difficile e tortuoso. Un percorso, però, che lei stessa, dotata di una forza d’animo davvero impressionante, ha voluto raccontare in una sorta di video diario. Ecco. È proprio in alcuni momenti riproposti in diretta che la conduttrice non ha trattenuto le lacrime.

Con gli occhi pieni di lacrime, Andrea Delogu non ha affatto potuto fare a meno di nascondere le sue emozioni nel notare di quanto Alba, seppure giovanissima, abbia avuto tanta volontà e forza d’animo per sconfiggere l’anoressia. Le immagini della studentessa fiorentina sono davvero brividi. E la conduttrice de La Vita in Diretta Estate non ha affatto resistito. Complimenti cara Alba, sei un esempio da seguire!

