A pochi giorni dalla fine di Temptation Island, Antonella Elia è ritornata a scrivere sui social: il suo primo messaggio è proprio per lui.

Sapevamo che sarebbe stata la protagonista indiscussa di questa settima edizione di Temptation Island. Ed, in effetti, Antonella Elia non ha affatto deluso le aspettative dei suoi carissimi sostenitori. Sempre forte e sempre a testa alta, soprattutto nell’ultimo confronto finale con Pietro Delle Piane, l’ex volto noto di ‘Non è la Rai’ ha saputo conquistare la simpatia di tutto il pubblico italiano. È proprio per questo motivo che il suo ritorno social era davvero molto atteso. Anche perché, come raccontato in un nostro recente articolo, la Elia era l’unica che, da quando è terminato il programma di Canale 5, non aveva scritto affatto nulla sul suo canale social ufficiale. Ecco, pochissime ore fa, lo ha fatto! Ebbene si. Risale a davvero pochissimo tempo fa il primo messaggio social che la simpaticissima Antonella ha voluto condividere con i suoi sostenitori. Ecco, ma sapete a chi è rivolto? Proprio a lui! Scopriamo insieme di che cosa parliamo.

Antonella Elia, il primo messaggio social dopo Temptation Island è destinato proprio a lui

Così come Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso e tutti gli altri protagonisti di Temptation Island, anche Antonella Elia ha voluto scrivere il suo primo messaggio appena terminata la messa in onda del programma. Seppure con qualche giorno di ‘ritardo’ rispetto agli altri, l’ex volto noto di ‘Non è la Rai’ non ha potuto fare a meno di ritornare a condividere con i suoi sostenitori social. Infatti, proprio pochissime ore fa, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha scritto il suo primo messaggio. Ecco, ma sapete a chi è rivolto il suo primo pensiero? A Mike Buongiorno! Ebbene si, avete letto proprio bene! Con un post amarcord che ritrae la simpaticissima Antonella Elia in compagnia della vera e propria colonna portante della televisione italiana sulla copertina del settimanale ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, la compagna di Pietro Della Piane è ritornata ufficialmente a condividere con i suoi followers.

Molto probabilmente, i suoi sostenitori si aspettavano che Antonella Elia avrebbe dedicato qualche post al suo compagno Pietro Delle Piane. O che, addirittura, avrebbe condiviso una foto in sua compagnia. Invece, non è stato affatto così. Ma, d’altra parte, questa decisione non appare affatto ‘strana’. Insieme a Corrado e a Mike Buongiorno, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha vissuto i momenti più belli della sua carriera. Ed è per questo motivo che, come spiegato dalla diretta interessata in più occasioni, a loro resterà sempre legata.