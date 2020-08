Arisa, drastico cambio look per la cantante: così non l’avevamo mai vista, ecco come si è mostrata sui social.

Non è la prima volta che Arisa si mostra ai fan in ‘versioni’ diverse. Dal caschetto con frangetta dei tempi di Sincerità ai capelli quasi rasati degli ultimi mesi: la cantante ha cambiato look davvero tante volte. Ma, qualche ora fa, ha lasciato letteralmente di stucco i suoi followers di Instagram, sfoggiando una chioma lunga e bionda! Un look inedito per la cantante, che chiede ai fan: “Come vi sembro?”. La trasformazione è davvero incredibile! Diamo un’occhiata.

Seguici anche sul nostro profilo Instagram —> CLICCA QUI

Arisa, drastico cambio look per la cantante: capelli lunghi e biondi, trasformazione incredibile

Arisa ha cambiato più volte look nel corso della sua carriera, ma qualche ora fa si è mostrata in una versione del tutto nuova. Lo ha fatto su Instagram, pubblicando uno scatto in cui mostra una ‘prova’ per il video clip previsto per domani. Una prova che non poteva passare inosservata. Si perché la cantante è passata da un taglio cortissimo, quasi rasato, a dei lunghi e fluenti capelli biondi! La trasformazione è radicale, guardate con i vostri occhi:

Eh si, ve lo avevamo detto! Nonostante i numerosi ‘cambiamenti’ di Arisa, così non l’avevamo mai vista? La cantante chiede ai fan cosa ne pensano del nuovo look. In molti approvano la scelta, ma c’è chi preferisce Arisa con il taglio corto. Ed anche la cantante sembra essere d’accordo:

E voi, cosa pensate della ‘nuova’ versione di Arisa? La preferite bionda con capelli lunghi o mora con taglio corto? Quel che è certo è che la cantante non ha ‘paura’ di osare! Cosa aspettate a seguirla sui social? Il suo profilo Instagram è ricco di contenuti interessanti, non ve ne pentirete!