C’è tempo per…, Beppe Convertini non si contiene: imbarazzo per la Falchi

Nella scorsa puntata di “C’è tempo per…”, Beppe Convertini ha fatto imbarazzare Anna Falchi: ecco il motivo e le sue parole

Oggi è andata in onda una nuova puntata di C’è tempo per…, spin-off di Unomattina Estate in onda dal lunedì al venerdì su Rai Uno dalle 10:00 alle 11:20. Il programma è dedicato alla cosiddetta terza età. L’edizione, in onda dal 29 giugno al 4 agosto per ben ventisette puntate, è stata affidata a Beppe Convertini e Anna Falchi. I due conduttori, sin dalla prima puntata, hanno mostrato un grande affiatamento. Tale alchimia è stata evidente soprattutto nella puntata andata in onda ieri mattina su Rai Uno. Di seguito vi spieghiamo cos’è successo.

C’è tempo per…, imbarazzo in studio per Beppe Convertini e Anna Falchi

Il tema della puntata di ieri mattina di C’è tempo per… era il corteggiamento e il romanticismo. Il tema ha scatenato i due conduttori, soprattutto il siciliano, che ha stuzzicato la sua collega e compagna d’avventura. Convertini ha aperto le danze ed ha confessato: “Sai che ho qualche difficoltà con te? Perchè sei così bella, così tanta, che non saprei da dove iniziare“. Le parole del conduttore di C’è tempo per hanno sicuramente imbarazzato la Falchi, la quale, abituata a ricevere complimenti ed elogi, ha saputo rispondere per le righe. La conduttrice ha portato la mano tra i fianchi, quasi come se volesse evidenziare le sue forme prosperose, ed ha detto: “Così? Non l’ho capita. Così formosa?“. E allora il collega è stato costretto a chiosare: “Così wow“.

Il siparietto ha sicuramente messo di buon umore i telespettatori di Rai Uno, riportando allegria e buon umore nelle case degli italiani. La coppia formata da Convertini e Anna Falchi sembra ben collaudata ed è probabile che possa essere riproposta in futuro per altri programmi televisivi.