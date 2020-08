Daydreamer, brutta notizia per i fan della serie tv con Can Yaman; ecco cosa accadrà la prossima settimana.

È la serie tv del momento: sin dalla prima puntata tiene incollati alla tv milioni e milioni di telespettatori. Parliamo di Daydreamer- Le ali del sogno, la soap turca con protagonista il bellissimo e super amato Can Yaman. Dopo il successo della scorsa estate con Bitter Sweet, Canale 5 ha deciso di fare il bis, trasmettendo una nuova serie con il bel Can. La collocazioe è sempre la stessa: alle ore 14,45, nella fascia che fino a inizio Giugno è stata occupata da Uomini e Donne. Ma proprio sul più bello, ora che la storia tra il signor Can Divit e la dolce Sanem sta sbocciando, arriva una brutta notizia per i fan. La serie tv andrà in vacanza molto presto e non sarà trasmessa per un po’. Ecco maggiori dettagli.

Daydreamer, brutta notizia per i fan: la serie tv con Can Yaman si ferma per una settimana

Proprio così, piccolo stop per Daydreamer, la seguitissima soap di Canale 5. I fan dovranno avere un po’ di pazienza per continuare a seguire le avventure amorose di Can ( Can Yaman) e Sanem (Demet Ozdemir)! La serie tv turca, infatti, andrà in vacanza, ma solo per la settimana di ferragosto. Precisamente, l’ultima puntata andrà in onda venerdì 7 agosto, per poi riprendere il 17 agosto, al solito orario. Dieci giorni di stop, che terranno i fan sulle spine, proprio ora che i protagonisti della soap sono sempre più vicini. Ma cosa vedremo in onda al posto di Daydreamer? Canale 5 raddoppierà l’appuntamento con Il Segreto, di cui saranno trasmesse due puntate, dalle 14.45 alle 16.30. Resterà invece invariata la collocazione di Una vita, in onda dalle 13.40 alle 14.45.

Insomma, dieci giorni di ‘sofferenza’ per i fan della dolcissima coppia formata da Can e Sanem! Ma niente paura, dal 17 agosto in poi vi aspettano tantissime nuove puntate, ricche di clamorosi colpi di scena! Tenetevi forte.