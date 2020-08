Fedez riprende Chiara Ferragni proprio in quel momento: il video è davvero imperdibile e diventa subito virale, ecco cosa stava facendo la famosa influencer.

Fedez e Chiara Ferragni sono una delle coppie più celebri e amate del mondo social. Entrambi famosi e super seguiti, hanno milioni di followers che ogni giorno guardano e commentano tutto quello che fanno. Loro sono sempre molto presenti e attivi sui rispettivi profili Instagram e condividono ogni cosa, dai momenti di lavoro a quelli più strettamente privati e familiari. Vacanze, week end fuori porta, cene con amici e parenti, davvero tutto! Anche durante il lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus la coppia è stata molto presente sui social, facendo video e dirette per tenere compagnia alla gente chiusa in casa, ma non solo. I due hanno anche organizzato una raccolta fondi che ha permesso di costruire un nuovo reparto di terapia intensiva per l’ospedale San Raffaele di Milano, una delle città più colpite dall’emergenza sanitaria. Insomma, i ‘Ferragnez’ sono un vero e proprio esempio da seguire e spesso fanno anche divertire i loro followers con video di imperdibili siparietti di coppia. Poco fa, ad esempio, il rapper ha pubblicato delle storie in cui riprende Chiara mentre è impegnata in un’attività molto particolare: scopriamo insieme il video in questione!

Fedez riprende Chiara Ferragni proprio in quel momento: ecco cosa stava facendo l’influencer, il video è imperdibile

Fedez e Chiara Ferragni sono una coppia molto affiatata. I due amano scherzare insieme e prendersi in giro a vicenda sui rispettivi ‘punti deboli’. Chiara scherza spesso sull’altezza di suo marito, il quale a sua volta prende in giro l’influencer per la sua scarsa attitudine al ballo e al movimento fisico in generale. Anche poco fa i ‘Ferragnez’ non hanno mancato di stuzzicarsi. Fedez, infatti, ha pubblicato un video nelle sue storie Instagram in cui sua moglie è intenta a fare un’attività particolare, in cui difficilmente qualcuno l’ha mai vista cimentarsi. Chiara, infatti, corre in un campo da basket e alla fine salta per fare uno splendido canestro. Il tutto sotto gli occhi attenti di suo marito, che l’ha ripresa e ha poi pubblicato il video su Instagram, con tanto di effetto ‘rallenty’ e musica di sottofondo.

Il video è chiaramente ironico e dimostra ancora una volta, casomai ce ne fosse bisogno, la complicità e l’affiatamento dei ‘Ferragnez’, che si confermano sempre di più una delle più belle coppie dello ‘showbiz’.