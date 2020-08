Giulia Salemi, meravigliosa in costume da bagno sulla barca: il dettaglio del suo outfit fa impazzire i fan, il look sarà certamente copiatissimo

Giulia Salemi è sicuramente tra le influencer più apprezzate qui in Italia vanta infatti un pubblico di ben 1 milione e 100 mila followers. Bellissima e simpaticissima è una grande amica di Elettra Miura Lamborghini e Marco Ferrero alias Iconize, con cui spesso appare in video e Tik Tok. I tre sono un trio davvero affiatato, tra scappatelle in sexy shop e fughe dai paparazzi non si annoiano mai. La modella Italo Iraniana ha fatto breccia nel cuore degli Italiani con la sua simpatia contagiosa. Ha partecipato a numerose trasmissioni televisive ed è stata anche una concorrente a una delle scorse edizioni del Grande Fratello Vip. La ragazza è saltata agli onori della cronaca rosa per aver avuto una relazione con un personaggio molto amato dalle italiane e divenuto celebre grazie al salotto di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Stiamo parlando del modello Francesco Monte. Ma non solo, la ragazza fece parlare moltissimo di se anche per gli abiti audaci indossati sul red carpet del Festival di venezia.

Giulia Salemi, meravigliosa in costume da bagno: il dettaglio fa impazzire

Tra l’uscita del suo libro e gli impegni sui set fotografici, la ragazza si dedica anche del tempo per rilassarsi, girando i posti più belli d’Italia per le vacanze. La ragazza sta sfoggiando dei look davvero iconici, curati nei minimi dettagli da grandi esperti del settore come Mr Daniel Makeup o lo Stylist Luigi Gentile. Giulia Salemi ha deciso di dedicarsi questi attimi di relax non dimenticando mai di postare sui social quelli che sono i suoi outfit e i suoi look. tra questi salta all’occhio il costume che indossava oggi pomeriggio in barca. Un costume davvero molto sexy, che le dona moltissimo, nero.

il taglio è sgambato e il costume è strappato in molti punti proprio a formare delle trasparenze che lasciano intravedere la pelle già olivastra della giovane influencer. Una serie di instagram stories davvero seducenti che staranno facendo impazzire i suoi followers e che certamente le più giovani vorranno copiare. Non c’è che dire, tantissimi complimenti per questo costume così all’avanguardia.