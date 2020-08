Jessica Melena festeggia così il suo Ciro Immobile: splendida sorpresa

Jessica Melena festeggia il marito e bomber Ciro Immobile: splendida sorpresa in barca con tutta la famiglia, ecco le foto sui social

Stagione strepitosa per Immobile: l’attaccante della Lazio ha vinto la classifica capocannonieri della Serie A e la prestigiosa Scarpa d’Oro. Il calciatore campano, con i suoi 36 gol, ha staccato Robert Lewandowski e Cristiano Ronaldo, oltre a lasciare alle spalle Messi e altri talenti del calcio mondiale. Re Ciro, com’è stato soprannominato dai tifosi della Lazio, ha eguagliato anche il record di Gonzalo Higuain di maggior numero di gol in una sola stagione. Per una sola realizzazione il centravanti non è riuscito a battere l’argentino. Una stagione trionfante, un vero e proprio trascinatore per la Lazio che ha concluso il campionato al quarto posto e fino al lockdown ha insidiato la Juventus nella lotta per lo scudetto.

Jessica Melena, splendida sorpresa per Ciro Immobile

La prima sostenitrice di Re Ciro si chiama Jessica Melena, dal 2014 moglie del bomber della Lazio con il quale ha tre splendidi figli. La donna segue tutte le partite del marito e dopo il lockdown, non potendo andare allo stadio, faceva il tifo dal divano, spesso filmando le sue pazze esultanze. La moglie dell’attaccante biancoceleste ha gioito fino al 36esimo gol, al raggiungimento del record e soprattutto alla vittoria della Scarpa d’Oro. Il bomber ha festeggiato questo personale trofeo in barca insieme a tutta la sua famiglia. La Melena ha pubblicato le foto sul suo account Instagram, scrivendo: “Insieme a te passo dopo passo“. Poco prima, invece, aveva pubblicato una splendida dedica: “Che soddisfazione amore mio! Sei nella storia del calcio”.

Una famiglia bellissima, che merita tutta la gioia del mondo. Noi ci auguriamo che Jessica, insieme a Ciro, possa festeggiare questi splendidi traguardi anche con la maglia della nazionale italiana.