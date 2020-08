Lorella Cuccarini, anniversario con il marito: spunta il commento della figlia

Lorella Cuccarini festeggia il ventinovesimo anniversario con il marito e sui social spunta il commento della figlia: ecco le sue parole

La Cuccarini è uno dei volti più famosi della televisione italiana. La donna è stata scoperta da Pippo Baudo, che la volle al suo fianco come showgirl nel varietà del sabato sera di Rai 1 “Fantastico“. In seguito, passò a Mediaset nel varietà Odiens di Antonio Ricci, la cui sigla, La notte vola, è stato il singolo di maggiore successo. Ha condotto poi Paperissima , Buona Domenica e nel 1993 è approdata all’Ariston di Sanremo, dove ha partecipato anche come cantante qualche anno dopo. Ha preso parte anche come attrice a diverse fiction televisive tra cui Lo zio d’America e L’isola di Pietro. Di recente ha condotto La vita in diretta su Rai 1.

Lorella Cuccarini, anniversario con il marito: il commento della figlia

Lorella è sposata dal 3 agosto 1991 con Silvio Capitta, produttore discografico e televisivo, proprietario della Triangle Production, conosciuto anche con lo pseudonimo di Silvio Testi. Dal loro matrimonio sono nati ben quattro figli: Sara (nata il 4 agosto 1994), Giovanni (nato il 19 settembre 1996) ed i gemelli Chiara e Giorgio (nati il 2 maggio 2000). I due ieri hanno festeggiato ventinove anni di matrimonio e la conduttrice televisiva ha pubblicato uno scatto sui social, scrivendo: “29 anni e non sentirli… con gioia. Le chiamano ‘nozze di granito’: cosa vorrà dire? Grazie a tutti per gli auguri. Ah! Oggi inizia finalmente la nostra vacanza“. I due erano immersi nello splendido mare della Sardegna.

La coppia ha festeggiato l’anniversario insieme ai figli. Chiara ha pubblicato uno scatto dei suoi genitori tra le stories di Instagram, scrivendo: “I più belli di tutti“. Uno scatto molto tenero e romantico, che dimostra quanto amore ci sia dopo ventinove anni di matrimonio.