A distanza di qualche mese dall’incidente prima di Domenica In, Mara Venier è nuovamente caduta: la conduttrice ha rivelato ogni cosa su Instagram.

Era quasi fine Maggio scorso quando Mara Venier, prima di recarsi presso gli studi Rai per la nuova puntata di Domenica In, è caduta rovinosamente dalle scale di casa sua procurandosi una dolorosa frattura al cuboide. Da quel momento, sono passati circa un paio di mesi. Eppure, pochissime ore fa, è stata protagonista di un nuovo incidente domestico. A raccontare ogni cosa è stata la diretta interessata. Che, attraverso una serie di Instagram Stories, caricate sul suo canale social ufficiale, non ha potuto fare a meno di condividere questo momento con i suoi numerosi sostenitori. ‘È arrivato il momento di farmi benedire’, sono proprio queste le parole che la conduttrice di Domenica In ha detto prima di raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio.

Mara Venier è caduta di nuovo: brutto incidente domestico per la conduttrice

Con i suoi numerosi sostenitori, lo sappiamo, Mara Venier condivide praticamente di tutto. Lo ha fatto, ad esempio, quando è caduta diversi mesi fa prima di andare in onda con Domenica In. E non ha perso occasione di poter aggiornare i suoi followers su tutti i miglioramenti avuti con il passare del tempo. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, in diretto collegamento dal letto, la conduttrice della Domenica pomeriggio non ha potuto fare a meno di raccontare ai suoi sostenitori di essere nuovamente caduta. Ebbene si. Soltanto pochissimi giorni fa, la Venier è ritornata a camminare con le proprie gambe senza il supporto di stampelle o quant’altro. Adesso, invece, è stata la protagonista di un nuovo incidente domestico. Ma cosa è successo esattamente? A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata la diretta interessata. Ecco le sue parole su Instagram.

‘Ieri sera tornando a casa, dopo una bellissima cena con tanti amici e family, sono caduta, inciampata qui nel gradino di casa’, ha iniziato a raccontare Mara Venier ai suoi sostenitori. Ma cosa si è fatta? ‘Ho l’altro ginocchio ammaccato’, ha continuato a dire la conduttrice televisiva. Fortunatamente, però, nulla di grave. ‘Niente di fratturato’, ha concluso.

