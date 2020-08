In quest’ultima foto su Instagram, Melissa Satta si lascia immortalare in costume: oltre alle gambe chilometriche, un altro dettaglio balza agli occhi.

Lo sappiamo e non possiamo fare a meno di ribadirlo: la bellezza di Melissa Satta è davvero smisurata. Sempre costante, precisa e puntuale nei suoi allenamenti sportivi, l’ex velina di Striscia la Notizia è solita sfoggiare una forma fisica davvero pazzesca. Ce lo testimoniano, non a caso, le numerose fotografie che la moglie di Kevin Prince Boateng condivide spesso e volentieri sul suo canale social ufficiale. Pochissime ore fa, la bella sarda ne ha condiviso un altro in costume davvero mostruoso. E che non soltanto mette in mostra le sue perfette e sinuose curve, ma anche le sue gambe chilometriche. Non credete, però, che sia finita qui. Nient’affatto! Nell’ammirare l’enorme bellezza di Melissa c’è chi, infatti, non ha potuto fare a meno di notare un ‘clamoroso’ dettaglio. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Melissa Satta in costume: oltre alle gambe, quel dettaglio non passa inosservato

Così come è solita fare sul suo canale social ufficiale, proprio pochissime ore fa, Melissa Satta si è lasciata immortalare a bordo piscina con indosso un costume davvero strepitoso. Sempre solita a lasciarsi immortalare in tutta la sua immensa e naturale bellezza, l’ex velina di Striscia la Notizia, con questo ultimo scatto social, ha saputo ampiamente conquistare l’attenzione dei suoi sostenitori. Non soltanto perché le gambe mostrate in foto sembrano davvero chilometriche, e un utente Instagram non ha potuto fare a meno di notarlo, ma anche perché c’è un altro dettaglio che è balzato subito agli occhi di un suo sostenitore. Procediamo con ordine, però.

Questa è la foto condivisa, pochissime ore fa, da Melissa Satta sul suo canale social ufficiale. Uno scatto molto semplice, ma che, d’altra parte, racchiude alla perfezione la sua immensa bellezza. Tuttavia, c’è chi, anziché notare il fascino dell’ex velina, non può fare a meno di notare un dettaglio ‘particolare’.

Ebbene si. È proprio l’abbronzatura che non è assolutamente passata inosservata. In effetti, è così perfetta e dorata che, ammettiamolo, un po’ tutti ci siamo posti questa domanda, no?