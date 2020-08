Melita Toniolo incantevole in intimo, duro colpo agli haters: “Ho coperto gli addominali”, lo scatto apparso su Instagram non passa inosservato.

“Ciao haters, questa foto è solo per voi”. È così che inizia la ‘particolare’ didascalia dell’ultimo post di Melita Toniolo su Instagram. La bellissima showgirl è diventata famosa grazie alla partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello, nel 2007. Fu proprio nella casa più spiata della tv che conobbe Alessandro Tersigni, col quale ha avuto una relazione: il loro amore ha fatto sognare i telespettatori del reality, ma è durato solo due anni. Oggi, però, Melita è felicemente fidanzata col comico Andrea Viganò: dalla loro unione è nato il piccolo Daniel , nel 2017. E la Toniolo è solita mostrare scatti di famiglia sul suo seguitissimo profilo Instagram, che conta più di un milione di followers. Ed è proprio lì che, poco fa, l’ex gieffina ha pubblicato un post che non è passato inosservato. Una vera e propria provocazione per gli haters, i cosiddetti ‘odiatori’ del web, sempre presenti nei profili dei vip per commentare con parole negative. Diamo un’occhiata al post di Melita.

“Per agosto ho coperto gli addominali con la pasta al sugo, la coca cola e qualche moscow mule. A settembre si vedrà.” È questa la particolare didascalia che Melita Toniolo lascia dotto l’ultima foto condivisa sul suo profilo di Instagram. Una foto l’ex concorrente del Grande Fratello 7 ha deciso di dedicare interamente agli haters, con l’intento di ‘farli sfogare ancora un po”. Parole che non sono passate inosservate, quelle della ex gieffina, che ironizza sui commenti negativi, e spesso offensivi, che molti utenti lasciano sotto i post social. Uno scatto incantevole, in cui Melita si mostra in intimo rosa, con occhiali da sole e asciugamano post- shampoo. Date un’occhiata:

Un post che non è passato inosservato, quello di Melita, e che in poco tempo ha ottenuto il pieno di likes e commenti. Tutti ricchi di complimenti per l’ex gieffina, sia per la sua bellezza “normale” e non stereotipata, che per l’ironia con cui ha risposto agli haters. Che dire, Melita 1 – Haters 0! E voi, cosa aspettate a seguire la splendida ex gieffina sul suo profilo Instagram? Non ve ne pentirete.