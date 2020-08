Il fidanzato la lascia perché in sovrappeso, oggi è Miss Great Britain 2020: la trasformazione è incredibile, le foto a confronto.

Si chiama Jen Atkin ed è stata incoronata Miss Great Britain 2020. Una gioia immensa per la ventisettenne, che è diventata la 75 esima reginetta del suo Paese. Una gioia raddoppiata se si pensa che, solo qualche anno fa, Jen era stata lasciata dal suo allora fidanzato per via dei chili di troppo. Proprio così. Una grande sofferenza per Jen, che ha deciso così di prendere in mano la sua vita e rivoluzionare il suo aspetto. Una trasformazione davvero incredibile: da 108 kg a 56. Diamo un’occhiata agli scatti della miss.

Miss Great Britain 2020, trasformazione incredibile: lasciata perché in sovrappeso, oggi è così

Una trasformazione incredibile, quella di Jen Atkin, la nuova Miss Gran Bretagna 2020. Con perseveranza e determinazione, la 26 enne ha perso più di 50 kg, ottenendo un risultato davvero straordinario. A ‘spingerla’ a cambiare abitudini alimentari e stile di vita è stato un episodio che ha segnato la sua vita: il suo ex fidanzato l’ha lasciata proprio a causa del suo sovrappeso. Qualcosa a cui, oggi, facciamo fatica a credere, guardando gli scatti attuali di Jen. E lei stessa, felicissima per la fascia di Miss Gran Bretagna, stenta a crederci: “Qualche anno fa, se qualcuno mi avesse detto che sarei diventata Miss Gran Bretagna non ci avrei mai creduto”, ha rivelato. Oggi, la Atkin ha ritrovato l’amore ed è felicemente sposata. Ma siete curiosi di vedere come è diventata e le foto a confronto della ‘trasformazione’? Eccole per voi:

Eh si, Jen è davvero splendida. Ed ecco il ‘prima e dopo’ che vi lascerà di stucco:

Una trasformazione incredibile! E, ammettiamolo, anche una soddisfacente vendetta nei confronti del suo ex fidanzato! Chissà come avrà reagito quando ha visto Jen con la corona di Miss Great Britain!