Sembrerebbe proprio che Nicola Vivarelli abbia dimenticato Gemma Galgani: l’ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato beccato con un’altra donna.

Nicola Vivarelli è stato uno dei protagonisti indiscussi di Uomini e Donne. Approdato nel programma televisivo di Canale 5 in qualità di corteggiatore di Gemma Galgani, l’ufficiale della marina ha saputo conquistare l’immediato interesse su di sé. Non soltanto per il suo fascino e la sua eleganza che, diciamoci la verità, è davvero difficile trovare in un ragazzo della sua età, ma anche per la notevole differenza d’età che intercorre tra lui e la dama torinese. Differenza d’età che, però, non è mai pesata da entrambi i lati. Tanto che, appena terminato il dating show di Maria De Filippi, i due hanno continuato a frequentarsi e a conoscersi. A distanza di tempo, però, sembrerebbe che le cose tra i due non siano andate affatto a bene. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che la loro ‘storia’ abbia raggiunto il punto di non ritorno. Sarà per questo motivo che Nicola è stato beccato con un’altra donna? È proprio questa la clamorosa segnalazione che, sul suo canale social ufficiale, Amedeo Venza ha voluto diffondere qualche ora fa. Ecco di che cosa parliamo.

Nicola Vivarelli beccato con un’altra donna: il cavaliere dimentica Gemma così

Sembrerebbe proprio che tra Nicola Vivarelli e Gemma Galgani sia definitivamente conclusa. Non sappiamo cosa è successo realmente alla coppia e, soprattutto, quali siano stati i motivi che hanno portato i due a separarsi, fatto sta che, a quanto pare, i due non si frequentano più. È proprio per questo motivo che, stando a quanto si apprende da questa recentissima Instagram Stories di Amedeo Venza, sembrerebbe che l’ufficiale di marina sia stato avvistato con un’altra donna.

‘Nicola ha dimenticato Gemma ed è spesso in gira con una nuova donna accanto’, sono queste le parole che Amedeo Venza utilizza per descrivere questa clamorosa segnalazione. Ma le sorprese non sono affatto terminate qui. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, questa volta, l’ufficiale della marina abbia scelto una donna morta e con un’età che non supererebbe nemmeno i trenta anni. Insomma, una segnalazione davvero choc, bisogna ammetterlo. Ma sarà davvero così? Fino a questo momento, il bel Vivarelli non ha proferito parola. Cosa accadrà adesso, però? Staremo a vedere!

Cosa ne pensa Gemma?

Seppure sembra essere molto presa da Nicola Vivarelli, e ce lo aveva anche confermato Ida Platano, in questo ultimo periodo, Gemma Galgani ha preferito non esporsi sull’argomento. La dama torinese, infatti, non sta lasciando trasparire praticamente nulla su come sta procedendo la sua frequentazione con Nicola.

