Attraverso una serie di Instagram Stories, Paola Di Benedetto ha raccontato ai suoi sostenitori di uno spiacevole episodio di cui è stata protagonista.

Sul suo canale social ufficiale, Paola Di Benedetto non perde mai occasione di poter comunicare con i suoi sostenitori. Non soltanto, infatti, è solita mostrare i suoi allenamenti sportivi o, addirittura, degli splendidi scatti fotografici, ma è anche solita raccontare tutto ciò che le capita durante le giornate. Lo ha fatto anche pochissime ore fa, sapete? Quando, appena ritornata presso la sua abitazione a Milano, l’ex Madre natura di Ciao Darwin non ha potuto fare a meno di raccontare ai suoi followers di uno spiacevole episodio di cui è stata protagonista. ‘Un brutto momento’, sono proprio queste le parole che la vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip ha raccontato dei suoi attimi di ‘paura’ vissuti nel treno durante il suo viaggio di ritorno. Niente di grave, sia chiaro. Piuttosto, la giovane Di Benedetto ha confessato di essersi realmente spaventata. Ecco cosa le è successo.

Paola Di Benedetto, spiacevole episodio in treno: cos’è successo

Appena ritornata a casa a Milano, Paola Di Benedetto non ha potuto fare a meno di raccontare ai suoi sostenitori lo spiacevole episodio di cui è stata protagonista poche ore prima. Ancora prima di truccarsi insieme a tutti coloro che costantemente ed assiduamente, l’ex Madre natura di Ciao Darwin ha voluto condividere con i suoi fan cosa le è successo mentre era in treno. E, soprattutto, ciò che l’ha realmente spaventata. Come dicevamo precedentemente, non le è successo affatto nulla di grave, questo vogliamo ribadirvelo. Piuttosto, la preoccupazione della Di Benedetto è stata ugualmente elevata. Ma scopriamo ogni cosa nel minimo dettaglio. E, soprattutto, cerchiamo di capire cosa le è successo.

‘Io sono appena ritornata a casa a Milano e vi confesso che ho avuto un attimo di preoccupazione barra smarrimento’, così inizia Paola Di Benedetto a parlare e a raccontare lo spiacevole episodio di cui è stata protagonista qualche ora prima. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin, infatti, ha raccontato di aver viaggiato in treno per ritornare nel capoluogo lombardo. E di essersi addormentata qualche minuto. Improvvisamente, data la mascherina posta a copertura del naso e della bocca, si è sentita mancare l’aria. Avvertendo, tra l’altro, dei giramenti di testa. ‘Si vede che con la mascherina passa poca aria e di conseguenza poco ossigeno’, ha detto la vincitrice del Grande Fratello Vip. Certo, tutto si è risolto nei migliori dei modo. Paola ha raccontato di aver bevuto un goccia di acqua e di essersi sentita subito meglio. Tuttavia, lo spavento è stato davvero enorme.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui