Paola Turani così come molte sue amiche e colleghe influencer intrattiene giornalmente i suoi follower con dirette e instagram stories divertenti. Ci ha abituati a vedere scene di vita quotidiana con il marito Riccardo e i due cagnoloni Nadine e Gnomo. E adesso che è iscritta anche al canale Tik Tok è ancor più divertente seguire gli sketch divertenti che filma insieme ai due cani. Per chi non lo sapesse, molti degli scatti che vediamo sul profilo della splendida Paola sono opera del marito Riccardo, che oltre ad essere suo compagno nella vita è anche il suo fido consigliere lavorativo e sui set fotografici. Come lei stessa ha spiegato più volte, nonostante il marito non sia un fotografo di professione, con lui il feeling lavorativo è così altro che è consueto che sia lui a scattare le foto che vediamo su Instagram.

La bellissima influencer, amica di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è in giro con il compagno per i bellissimi paesini Pugliesi. La donna nell’ultimo periodo ha spesso espresso tutto il proprio disappunto per i suoi haters che spesso e volentieri la attaccano sui social per il suo aspetto fisico. Ma non solo questo, spesso infatti l’influencer è vittima dei giudizi delle persone che vorrebbero vederla in dolce attesa. La donna ha spesso fatto sapere che questi commenti la feriscono proprio per la sua condizione e per il fatto che molte donne come lei, non possono, non riescono o non desiderano figli. Adesso però ha subito nuovi attacchi per il suo aspetto fisico…

Qualche giorno fa la donna ha infatti pubblicato un video in cui si trova in vacanza ad Ostuni e si appresta ad effettuare un tuffo che però non le riesce benissimo, ma non è stato il tuffo a scatenare le polemiche social, ma il suo costume…

Qualcuno l’ha infatti accusata di mettersi troppo in mostra ma ovviamente per ogni negativo ce ne sono almeno 10 positivi di fan che la difendono a spada tratta. Qualcuno la accusa di aver indossato un costume davvero troppo piccolo, ma ovviamente i fan l’hanno difesa dicendo che il costume è per abbronzarsi e non dovrebbe essere un problema se si vede un po’ di natica.