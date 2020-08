Raffaella Mennoia, operazione alla tiroide: “Ha cambiato molto della mia vita”, le parole da brividi della redattrice di Uomini e Donne.

È uno dei volti più amati di Uomini e Donne, il vero e proprio ‘braccio destro’ di Maria De Filippi. Parliamo di Raffaella Mennoia, una delle principali figure della redazione di Uomini e Donne, e di tutto il resto dei programmi targati ‘Queen Mary’. Con gli anni, il pubblico non ha potuto non affezionarsi anche a lei, nonostante sia sempre ‘dietro le quinte’ dei programmi più amati della tv. Ma forse non tutti sanno che Raffaella è molto attiva anche sui social, dove ama tenersi in contatto con i fan. Nello specifico su Instagram, dove il suo profilo conta ben 733 mila followers. Ebbene, è proprio lì che, qualche ora fa, la Mennoia ha condiviso un post che non è passato inosservato L’autrice ha ricordato un momento buio della sua vita, risalente a due anni fa, quando ha subito un’operazione alla tiroide. E coglie l’occasione per dare preziosi consigli a chi la segue. In seguito, le sue parole.

Raffaella Mennoia ricorda l’operazione alla tiroide con un post su Instagram: “Ha cambiato molto della mia vita”

“Tutto quello che posso dirvi e di non concedere alla mille distrazioni della vita di allontanarvi da voi”. Sono queste alcune delle parole che Raffaella Mennoia ha scritto nella didascalia dell’ultimo post condiviso su Instagram. Un post in cui il volto di Uomini e Donne condivide uno scatto di due anni fa. Uno scatto risalente a qualche giorno dopo l’intervento alla tiroide: “Un’operazione che in parte ha cambiato molto della mia vita”. Ecco il post condiviso da Raffaella:

Parole che fanno riflettere, quelle della Mennoia, che ricorda a tutti quanto sia prezioso il nostro tempo e quanto sia importante non sprecarlo rincorrendo chi non ha voglia di trascorrerlo con noi. Una valanga di cuoricini e commenti ha invaso il post e non sono mancati messaggi di affetto di tantissimi ex protagonisti di Uomini e Donne e Temptation Island. Tra i tanti, anche Manila Nazzaro ha commentato il post. Anche l’ex Miss Italia, reduce dall’esperienza a Temptation Island, ha subito un’operazione alla tiroide in passato. Ecco le sue parole:

Un messaggio davvero significativo, quello lanciato dalla Mennoia, che si conferma una grande donna. E voi, cosa aspettate a seguirla sui social, in attesa del ritorno di Uomini e Donne in tv?