Bellissima, talentuosa e super sensuale Rita Ora rappresenta una delle cantanti più in voga, seguite e apprezzate del panorama musicale dell’ultimo decennio. La cantante, dal suo esordio ad oggi ha conquistato migliaia e migliaia di dischi venduti, oltre a numerosissimi premi e candidature. La cantante ha avuto l’onore di scrivere e interpretare anche colonne sonore per importanti film. Una tra tutti quella della trilogia evento di ’50 sfumature’. Rita Ora è conosciuta in tutto il mondo e il suo aspetto fisico prorompente e sensuale la rendono un sex symbol, oltre che una delle donne più seguite e amate dei social network, in particolare di Instagram, dove ogni giorno pubblica scatti provocanti e scene di vita quotidiana. Che siano set fotografici, oppure di ripresa di videoclip musicali, Rita Ora coinvolge in tutto e per tutto i suoi followers portandoli nel suo fantastico mondo.

Rita Ora fa girare la testa: quel gesto con la lingua non passa inosservato

Rita Ora non smette mai di stupirci e il suo account ufficiale Instagram pullula di sue foto davvero provocanti e sensuali. Non passa giorno in cui la cantante non pubblichi qualche scatto che raccolga migliaia, se non milioni di like e commenti positivi. una cosa è certa, le persone che la adorano sono veramente moltissime. Nell’ultimo periodo, nonostante il lockdown e quindi la sospensione dei concerti e degli eventi a cui anche lei avrebbe dovuto partecipare, non sono certamente mancati i set fotografici, le pubblicità e la musica. E’ probabile infatti che in questo periodo di reclusione forzata, la donna abbia avuto la possibilità di dedicarsi alla sua musica, ormai è da un po’ che non esce un suo album, questo potrebbe essere un buon momento per lavorarci.

Tra uno scatto completamente nuda e uno in bikini, la cantante riesce a stupirci pubblicando uno scatto in cui appare seduta e affidata alle mani esperte di un hairstylist. Mentre la donna è alle prese col trucco e parrucco lo sguardo risulta essere piuttosto languido e la linguaccia che caccia lascia molto da intendere. inutile dirvi che i suoi followers si sono letteralmente scatenati sotto la fotografia, tra like e commenti di apprezzamento. Che incantevole donna!