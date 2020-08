Rocio Munez Morales e Raoul Bova si ‘separano’: “E’ l’unico rammarico”, le parole dell’attrice lasciano tutti i fan senza parole, ora non ci sono più dubbi

Sono ormai molti anni che Rocio Munez Morales e Raoul Bova fanno coppia fissa, da quando si sono innamorati nel lontano 2011 i due non si sono mai separati e hanno consolidato il loro amore con l’arrivo di due splendidi figli. Si sono conosciuti sul lavoro e più precisamente sul set di ‘Immaturi – il viaggio’. I due si sono innamorati sul set cinematografico e una volta tornati alla vita reale hanno iniziato a frequentarsi e poi a fare coppia fissa. Dopo alcuni anni dal loro amore sono nate due splendide figlie: Luna e Alma. Le bimbe sono la loro ragione di vita, come un po’ tutti i figli per i loro genitori. Nell’ultimo periodo però i due sono stati investiti da diversi rumors che li vedrebbero nel bel mezzo di una crisi coniugale e proprio la donna ha deciso di fare chiarezza in merito alla questione…

Rocio Morales e Raoul Bova si ‘separano’: “E’ l’unico rammarico”

Durante il lockdown abbiamo visto Raoul Bova e Rocio Morales alle prese con la croce rossa Italiana nell’aiutare i più bisognosi che durante la piena emergenza covid erano soli e abbandonati a loro stessi. I due coniugi sono stati raggiunti anche dai microfoni di Mara Venier, che ha avuto il piacere di averli come ospiti virtuali durante una delle puntate di Domenica in. La coppia sempre affiatatissima e super innamorata sta facendo moltissimo parlare di se per il presunto momento di crisi che starebbero attraversando, in realtà le cose sono ben diverse…

L’attrice ha spiegato ai giornalisti di DiPiùTv che in realtà non c’è assolutamente nessuna crisi, anzi i due si sono ‘separati’ si, ma per questioni puramente lavorative. La donna infatti durante la quarantena ha ricevuto una proposta di lavoro teatrale che non ha saputo rifiutare e adesso si trova in giro per un tour. Nel frattempo Raoul è a casa con le bambine e nonostante non sia semplice stare separati, in vista non c’è assolutamente nessuna crisi. La donna ha infatti spiegato: “Non averlo vicino è l’unico rammarico, ma lui pensa alle bambine“. La donna è attualmente impegnata con Paolo Conticini e Alessandra Ferrara di Parlami d’Amore Mariù, un testo teatrale scritto da Francesco Bellomo. E proprio in merito a questo ha svelato: “Quando mi ha chiamata in pieno Covid per propormi questo spettacolo ho subito accettato. Mi sembrava un sogno e temevo che non si sarebbe potuto realizzare. Invece è andata bene“