Songbird, in arrivo il film ispirato alla pandemia da Covid 19: il protagonista della pellicola è un attore famoso amatissimo dalle teenager

Siamo ancora in piena emergenza Coronavirus e sono tantissimi i programmi, le serie tv e i documentari che cercano di racchiudere in dei filmati quella che è la storia del virus. C’è da dire che per chi adora il genere thriller catastrofico, aver vissuto questa esperienza deve essere stato come vivere all’interno di un film. Adesso però arriva un’altra notizia, il re dei film apocalittici e fantascientifici Michael Bay ha deciso di produrre e girare un film sulla pandemia da coronavirus. Un film che si prospetta già attesissimo, con un cast davvero stellare… Il regista ha deciso di lavorare al fianco di alcuni dei nomi più in vista e apprezzati del momento, che i fan vedrebbero volentieri sul grande schermo. Visto l’andamento della situazione pandemica però non è ancora chiaro dove sarà distribuito il film…

Songbird, il film ispirato alla pandemia: il protagonista è un attore amatissimo

Di premi importanti Michael Bay ne ha vinti e di film ne ha girati davvero tanti e tra i più importanti: Bad Boys, The Rock, Armageddon – Giudizio finale, Pearl Harbor, Bad Boys II, The Island, Transformers, Transformers – La vendetta del caduto, Transformers 3, Pain & Gain – Muscoli e denaro, Transformers 4 – L’era dell’estinzione, 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, Transformers – L’ultimo cavaliere e poi 6 Underground. Songbird sarà un nuovo film da aggiungere alla lista di capolavori del regista. C’è da dire tra l’altro che il film sarà interpretato tra alcuni dei volti più in vista del momento, uno tra tutti è davvero amatissimo dalle teenager. Dobbiamo rivelarvi che si sa ancora pochissimo del nuovo film di Michael Bay, però sappiamo che dovrebbe essere un thriller, la cui trama è ambientata due anni nel futuro. Ovviamente si respirerà un clima molto teso, con la pandemia che non è mai cessata. Il virus continua a mutare ed è impossibile riuscire ad adattarsi, se non con repentini e costanti blocchi.

Per i protagonisti della pellicola il lockdown è diventato una sorta d’abitudine da dover fronteggiare. Tutti questi problemi non fanno altro che complicare ovviamente lo stato dell’economia globale, la cui crisi non ha precedenti. Pare che non dovrebbero esserci elementi fantascientifici, ma non è da escluderlo definitivamente. Tra i protagonisti: KJ Apa, Sofia Carson, Demi Moore, Paul Walter Hauser, Peter Stormare, Bradley Withford e Craig Robinson.