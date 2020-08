Temptation Island, pochissime ore fa, è spuntata una clamorosa segnalazione su Valeria e Ciavy: cos’è successo alla coppia dopo il programma.

Non c’è affatto bisogno di specificarlo: Valeria e Ciavy sono stati i protagonisti indiscussi di questa settima edizione di Temptation Island. Entrati nel programma di Canale 5 per rafforzare ancora di più il loro amore, purtroppo, ne sono usciti completamente ‘distrutti’. All’interno del villaggio delle fidanzate, la romana ha preso coscienza di amare molto di più se stessa e, soprattutto, di non essere più innamorata del suo fidanzato. Per questo motivo, con un falò di confronto anticipato richiesto dal suo compagno, la Liberati è stata decisa nel volerlo lasciare. Certo, durante la puntata dedicata a ‘un mese dopo dal programma’, Ciavy non ha nascosto di continuare a sentirla. Ma la loro storia sembrerebbe essere giunta ad un vero e proprio punto di svolta. Il condizionale è d’obbligo, badate bene. Perché, a quanto pare, pochissime ore fa, è spuntata fuori una clamorosa segnalazione. Ad annunciarla è stata Amedeo Venza. Che, sul suo canale social ufficiale, non ha potuto fare a meno di rendere di dominio pubblico questa notizia. Ecco di che cosa parliamo.

Valeria e Ciavy, clamorosa segnalazione dopo Temptation Island: cos’è successo

Sembrava che la loro storia fosse giunta al capolinea dopo Temptation Island, invece, stando a quanto si apprende da una clamorosa segnalazione riportata da Amedeo Venza sul suo canale social ufficiale, sembrerebbe non sia affatto così. Nulla di confermato, sia chiaro. Fatto sta che, a quanto pare, sembrerebbe che Valeria e Ciavy si siano rivisti. Bando alle ciance! Ecco cosa è stata segnalato sui social.

Stando a quanto si apprende da questa clamorosa segnalazione riportata da Amedeo Venza, sembrerebbe che Valeria e Ciavy si siano rivisti. Nulla di confermato, come dicevamo precedentemente. Fatto sta che, come alcuni utenti Instagram hanno potuto notare, ieri pomeriggio la Liberati si è ripresa in una macchina che sembrerebbe avere gli stessi interni dell’auto con cui si è lasciato immortalare qualche tempo fa il suo ex compagno. Cosa starà accadendo? Ovviamente, non lo sappiamo!

