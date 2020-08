Temptation Island Vip, decisione drastica: accadrà nella prossima edizione

A poche settimane dall’inizio di Temptation Island Vip è stata presa una drastica decisione sul programma: ecco cosa accadrà nella prossima edizione.

È da poco terminata la settima edizione della versione ‘nip’, eppure non si vede l’ora di poter continuare ad assistere al viaggio dei sentimenti di Temptation Island Vip. Tra pochissime settimane, infatti, inizierà la seconda edizione sotto la conduzione di Alessia Marcuzzi. E, benché ci sia tanto entusiasmo ed euforia nel sapere chi vi prenderà parte a questa stagione, siamo venuti a sapere di una decisione davvero clamorosa. A rendere la notizia di dominio pubblico è stato il ben informato Dagospia. Che, proprio pochissime ore fa, ha chiaramente detto cosa potrebbe accadere nella prossima edizione del docu-reality delle coppie. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Temptation Island Vip, clamorosa decisione per settembre: cosa accadrà

Da circa sette anni, lo sappiamo, Temptation Island ci fa compagnia ogni estate con la sua versione ‘nip’. È soltanto da tre anni, invece, che a questa è stata affiancata anche la versione ‘celebrities’. Dapprima capitanata da Simona Ventura ed, in seguito, da Alessia Marcuzzi, il docu reality di Canale 5 ha saputo toccare le corde giuste per riscuotere un successo davvero assoluto. È proprio per questo motivo che, seppure manchino diverse settimane, non si vede l’ora di poter assistere a questa nuova ed incredibile stagione. Tuttavia, sembrerebbe che proprio quella che partirà a settembre sarà l’edizione delle novità. A darcene notizia è stato Dagospia. Proprio pochissime ore fa, il sito di Roberto D’agostino ha reso di dominio pubblico una drastica decisione che, a quanto pare, potrebbe essere messa in atto già da settembre prossimo. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Stando a quanto si apprende da Dagospia, sembrerebbe nella prossima edizione di Temptation Island Vip non vi saranno coppie ‘celebrities’, bensì soltanto coppie ‘nip’. Da come si apprende dal sito di Roberto D’Agostino, sembrerebbe che sia stata una scelta di per ‘evitare sovrapposizioni tra reality con i vip già presenti al Grande Fratello di Alfonso Signorini’.

Quando cominceranno le riprese?

A quanto pare, quindi, la decisione sembrerebbe essere certa. E, salvo imprevisti o colpi di scena, per questa terza edizione di Temptation Island Vip non dovrebbero esserci coppie celebrities. La domanda, però, adesso è un’altra: quando cominceranno le riprese? A rispondere a questa domanda ci ha pensato sempre Dagospia. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che le nuove registrazioni inizieranno a fine Agosto. E, come sempre, la location sarà sempre la stessa: la magnifica Sardegna.