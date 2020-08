Uomini e Donne, è crisi tra Giovanni e Veronica? Gli indizi che preoccupano i fan sono apparsi sui social.

La loro uscita da Uomini e Donne è stata ‘incerta’. Se lui era deciso a lasciare la trasmissione da solo, lei lo era altrettanto nel provare a conquistarlo fuori al programma. Parliamo di Giovanni Longobardi e Veronica Ursida, due tra i principali protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. Una conoscenza altalenante, quella tra i due, che, però, fuori dal programma sembravano aver trovato il loro equilibrio. Sui social, infatti, i due si sono mostrati felici insieme, in vacanza a Capri, e sembrava davvero che le incomprensioni del passato fossero ormai superate. Nelle ultime ore, però, i fan hanno notato qualcosa di strano, proprio dai social dei diretti interessanti. Stories e frasi che non fanno ben sperare: cosa è accaduto tra Veronica e Giovanni? Scopriamo di più.

Uomini e Donne, è crisi tra Giovanni e Veronica? Gli indizi social fanno preoccupare

È finita tra Veronica Ursida e Giovanni Longobardi? I due bellissimi protagonisti del Trono Over sembravano aver trovato la felicità durante questa estate. Il loro percorso a Uomini e Donne non è stato molto semplice: le liti e le incomprensioni erano tante, soprattutto a causa della poca fiducia che il napoletano nutriva nei confronti della dama. Ma tutto sembrava procedere per il verso giusto: la coppia si è mostrata felice e sorridente sui social fino a qualche giorno fa. Cosa è accaduto adesso? Non lo sappiamo. Ma alcuni indizi social non fanno ben sperare. Sia sul profilo di Giovanni che in quello di Veronica non sembra regnare la serenità. È proprio Veronica a rispondere a una domanda di un follower, ammettendo di essere stata “molto più serena in altri momenti”. Inoltre, una serie di stories fanno pensare che la dama non si trovi in un periodo bellissimo:

“Anche il silenzio è una risposta”, scrive Veronica. Una risposta per chi? Per qualcuno queste parole potrebbero essere riferite proprio a Giovanni. E anche quest’ultimo, nel suo profilo, ha pubblicato alcune stories che preoccupano un bel po’ i fan della coppia. Ovviamente non vi è alcuna prova, ma le parole del napoletano potrebbero far riferimento alla sua situazione sentimentale? Date un’occhiata:

Insomma, qualcosa bolle in pentola. Cosa è successo davvero tra i due protagonisti del Trono Over? In attesa di eventuali nuove news, vi chiediamo: a voi piacciono Giovanni e Veronica insieme?