Quest’ultima edizione dell’iconico programma di Maria De Filippi, ‘Uomini e Donne’ è stato caratterizzato dalla presenza delle misure restrittive da Coronavirus. Il trono di Giovanna Abate è stato sicuramente tra i più iconici della storia di Uomini e Donne, proprio a causa del Coronavirus che ha reso difficile non solo il suo percorso, ma anche quello dei suoi ‘colleghi’. Ma fortunatamente Maria De Filippi insieme al fido braccio destro Raffaella Mennoia e tutto il loro staff, si sono impegnati per trovare una soluzione giusta affinché tutto potesse svolgersi in modo sicuro. La conoscenza la tronista Abate e Hassan ha fatto storcere in naso a molti, infatti in molti hanno visto la ragazza perdutamente invaghita dell’uomo, ma non hanno trovato lo stesso riscontro da parte dal ragazzo. E proprio dopo l’uscita dal programma i due hanno iniziato ad avere le prime discussioni e poi il nulla… La storia non è neanche iniziata

Uomini e Donne, Giovanna Abate su Sammy Hassan: “Ho l’amaro in bocca…”

Sammy e Giovanna hanno trascorso i primi giorni dopo la scelta insieme e poi più nulla. C’è da dire che il web non si è stupito più di molto, visto che in molti avevano già intuito che il ragazzo non fosse poi così interessato alla bella romana. Una ragazza bellissima, gli occhi azzurrissimi e i capelli corvini. In molti le hanno fatto la corte, ma lei sembrava davvero persa di quest’uomo che le sapeva tener testa come nessuno, ma a volte il carattere non basta… La Abate si è mostrata felice e spensierata sui social, ma attraverso diverse interviste ha mostrato tutto il proprio risentimento quanto accaduto con l’uomo.

La ragazza ha voluto rivelare a Superguidatv.it di essere molto molto risentita per questa relazione che non è neanche iniziata: “Amaro in bocca per quegli otto giorni passati assieme che non hanno significato nulla“. Non deve essere affatto semplice riuscire a digerire un boccone del genere. Nonostante ciò la Abate per ora si gode l’estate e l’affetto della madre e delle amiche, tra cui Cecilia Zagarrigo, attuale compagnia di Carlo Pietropoli. Noi ovviamente non possiamo che augurarle il meglio per il futuro e che incontri qualcuno che la renda felice e con cui possa vivere serenamente. Nel frattempo vi consigliamo di seguirla sui social cliccando qui.