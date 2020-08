Andrea Damante ha finalmente rotto il silenzio ed ha raccontato tutta la verità sulla presunta crisi con Giulia De Lellis: cosa ha rivelato.

In questi giorni non si fa altro che parlare di questo: Giulia De Lellis ed Andrea Damante sono realmente in crisi? È proprio questa la domanda che, da circa una settimana, tutti i loro sostenitori si stanno ponendo. Ecco, ma perché? Nulla di grave, ovviamente. Fatto sta che, ormai da diversi giorni, i due non appaiono più insieme sui rispettivi social. Lei, dopo aver lasciato Forte dei Marmi, a quanto pare, sembrerebbe essere a Massa Carrara con uno dei suoi migliori amici. Lui, dal canto suo, dopo le diverse serate a cui ha preso parte, sembrerebbe essere ritornato a Milano, dove, fino a qualche tempo fa, conviveva con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Insomma, sembrerebbe che i due non se la stiano passando affatto bene. O, perlomeno, è quello che si pensa. È proprio per questo motivo che, alle pagine del settimanale Chi, il bel Damante ha deciso di rivelare tutta la verità sulla presunta crisi con la sua bella Giulietta. Cosa ha rivelato? Scopriamolo insieme.

Andrea Damante, la verità sulla presunta crisi con Giulia De Lellis: cosa dice

A rivelare tutta la verità sulla presunta crisi tra Andrea Damante e Giulia De Lellis ci ha pensato il diretto interessato. Seppure, infatti, sui rispettivi canali social, nessuno dei ha proferito parola al riguardo. E, soprattutto, sui diversi indizi che, in questi ultimi giorni, stanno trapelando e che confermerebbero la crisi tra di loro, l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di rivelare ogni cosa alle pagine del settimanale ‘Chi’. È stato proprio il giornale diretto da Alfonso Signorini a porgli una domanda molto precisa sulla questione. Ecco, ma siete curiosi di sapere cosa ha rivelato il deejay veronese? Scopriamolo insieme.

Stando a quanto trapelato dal settimanale ‘Chi, sembrerebbe che non ci sia affatto nessuna aria di crisi tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. A rivelare ogni cosa, come dicevamo precedentemente, è stato il diretto interessata. Che, ‘interrogato’ sulla questione, ha dato una risposta precisa e molto chiara. ‘Sono cavolate’, risponde il deejay veronese a chi gli ha chiesto che realmente c’è qualcosa che non va per il verso giusto tra lui e la sua fidanzata. Insomma, è davvero così? Ovviamente, attendiamo ulteriori spiegazioni. Anche se, come riportato anche da Deianira Marzano, sembrerebbe che i due continuino ad essere lontani. Lei a Massa Carrara con un amico, come dicevamo precedentemente. Lui, invece, a Milano.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui