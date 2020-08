L’ex fidanzata storica di Gianmaria Antinolfi ha raccontato cosa ha fatto l’imprenditore una volta terminata la storia con Belen Rodriguez: il retroscena.

Dopo l’improvvisa ed inaspettata separazione con Stefano De Martino, Belen Rodriguez è stata al centro dell’attenzione di tutti in seguito al bacio con Gianmaria Antinolfi. I due, come raccontato in un nostro recente articolo, si sarebbero conosciuti grazie allo stylist Mattia Ferrari. E, sin da subito, è scoccata la scintilla. Tanto che, durante il soggiorno dell’argentina a Napoli ed, in seguito a Capri, per il compleanno dell’imprenditore napoletano, tra i due è scattato un bel bacio passionale. Sembrava stesse procedendo bene tra i due, bisogno ammetterlo. Anche perché, come riportato dal settimanale ‘Chi’, i due sarebbero stati immortalati insieme anche ad Ibiza. Invece, non è affatto così. A distanza di poche settimane, tra Belen e Gianmaria, però, sembrerebbe essere definitivamente terminata. Ecco, ma come avrà reagito il napoletano a questo ‘addio’. A svelare ogni cosa è stata l’ex di lui. Che, sulle pagine del giornale diretto da Alfonso Signorini, ha rivelato un inedito retroscena.

Belen, parla l’ex di Antinolfi: come ha reagito al loro addio

Accertata la notizia che tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi sia definitivamente terminata, siete curiosi di sapere qual è stata la reazione dell’imprenditore napoletano al loro addio? A svelare ogni cosa è stata l’ex fidanzata storia di Antinolfi. Sulle pagine del settimanale ‘Chi’, la ragazza ha chiaramente svelato, per filo e per segno, cosa è successo subito dopo l’addio tra Gianmaria e Belen. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il giovane napoletano è rimasto profondamente addolorato per l’evolversi della storia con l’argentina. ‘Ho notato la sua sofferenza’, ha rivelato la donna alle pagine del giornale diretto da Alfonso Signorini. Ma non solo.

Stando a quanto si apprende dalle parole dell’ex fidanzata di Gianmaria Antinolfi rivelate al settimanale diretto da Alfonso Signorini, sembrerebbe che il giovane imprenditore napoletano ci sia rimasto davvero male per la fine della sua storia con l’argentina. Ma non solo. ‘Era affranto. È venuto a piangere da me’, ha concluso la giovane.

