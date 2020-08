Dopo quasi tre anni di amore, sembrerebbe che tra Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser ci sia aria di crisi: gli indizi che insinuano il dubbio.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, lo sappiamo, si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip nel 2017, quando lei era ancora legata all’ex tronista Francesco Monte, e, da quel momento, non si sono lasciati. Innamorati pazzi da ambo le parti, i due piccioncini sono sempre stati soliti aggiornare i loro sostenitori su tutto quanto accadeva nelle loro vite. Non soltanto, quindi, sono sempre stati soliti condividere degli scatti fotografici davvero pazzeschi e che facevano chiaramente intendere il loro profondo legame ed amore, ma sono stati sempre soliti a far entrare nella loro vita e nella loro quotidianità. È proprio per questo motivo che il loro silenzio social di questo ultimi giorni avrebbe fatto letteralmente scatenare i loro sostenitori: è crisi? Ovviamente, non possiamo darvi una risposta certa. Fatto sta che, oltre al non farsi vedere insieme da un po’ di settimane, ci sarebbero anche altri indizi che insinuerebbero il dubbio. Ecco di che cosa parliamo.

Cecilia ed Ignazio, è crisi? Cosa sta accadendo alla coppia

Seppure diverse settimane fa, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser sono apparsi insieme durante una magnifica vacanza in compagnia degli amici di sempre, sembrerebbe che, in questi ultimi giorni, non siano più insieme. È proprio per questo motivo che, dato anche il loro silenzio social, i più accaniti sostenitori e fan della coppia non hanno potuto fare a meno di pensare che tra i due ci sia aria di crisi. È davvero così? Purtroppo, non possiamo darvi una risposta certa. Perché, nonostante le voci di una loro rottura siano sempre più insistenti e numerose, nessuno dei due dirette interessati ha proferito parola la riguardo. La giovanissima argentina, dopo la vacanza in terra campana con Belen, Santiago ed altre amiche, ha raggiunto la sua famiglia per alcuni giorni di total relax. Lui, dal canto suo, dopo aver pranzato con la zia Mara Venier ed aver trascorso diverse serate in compagnia di Bobo Vieri, Marco Ferri ed altri, sembrerebbe essere ritornato in Trento presso la sua tenuta. Dove, tra l’altro, i due piccioncini hanno trascorso tutto il periodo del lockdown per l’emergenza Coronavirus.

Cosa sta realmente accadendo, quindi, tra di loro? Veramente, dopo quasi tre anni di amore, tra Cecilia ed Ignazio c’è aria di crisi? Purtroppo, al momento, non possiamo dirvi nulla di più. Gli indizi che vi abbiamo elencati pocanzi, purtroppo, insinuerebbero realmente il dubbio. Tuttavia, i loro più cari sostenitori sperano che, se così fosse, sia soltanto una nuvola di passaggio. E che, molto presto, possano rivederli insieme.