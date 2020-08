In una sua recente intervista, il conduttore si è lasciato andare ad un vero e proprio drammatico racconto: le parole sono agghiaccianti.

Dopo l’eccellente conduzione di ‘Linea Verde’, attualmente, Beppe Convertini è al timone di un altro programma Rai davvero eccezionale. Dal Lunedì al Venerdì al fianco di Anna Falchi, infatti, il famoso conduttore è al timone dello show ‘C’è Tempo per..’. Sempre con il sorriso sulle labbra e con una simpatia più che innata, l’ex modello nasconde, in realtà, un passato davvero difficile, legato, soprattutto, alla tragica morte di suo padre. Un evento, da come si può chiaramente intendere, davvero traumatico. E che, soprattutto, ha fortemente condizionato la vita del buon Convertini. Ma che ha, soprattutto, rafforzato il suo rapporto con il resto della famiglia. È proprio di questo, infatti, che ha parlato in una sua recente intervista per il settimanale ‘Tv Mia’, lasciandosi andare, tra l’altro, ad un vero e proprio racconto drammatico. Ecco le sue parole.

Drammatico racconto del conduttore: le parole sono da brividi

Un vero e proprio racconto drammatico quello a cui, sulle pagine del settimanale ‘Tv Mia’, si è lasciato andare Beppe Convertini. Dopo aver parlato della sua famiglia e del suo amore per la Puglia, il conduttore di ‘C’è tempo per..’, infatti, non ha potuto fare a meno di confessare un particolare momento della sua vita. Che, com’è giusto che sia, l’ha fortemente traumatizzato e condizionato, ma che, d’altra parte, ha permesso il formarsi di un legame ancora più stretto tra lui e il resto della sua famiglia. Di che cosa parliamo esattamente? Come dicevamo precedentemente: della morte di suo padre. Un lutto, da come si può chiaramente intendere, davvero traumatizzante. E che, com’è giusto che sia, ha letteralmente cambiato la vita del conduttore e di tutti i suoi cari.

‘Sono cresciuto in una famiglia bellissima circondato d’amore, poi purtroppo mio padre si è ammalato di tumore ed è morto tra atroci sofferenze’, ha raccontato Beppe Convertini a Tv Mia. Un dolore più che immane, quindi. E che, com’è giusto che sia, il conduttore si porterà sempre dentro di sé.

