Elettra Lamborghini, nozze sempre più vicine con il dj e cantante AfroJack: cosa non può mancare assolutamente nella sua lista dei regali

Elettra Lamborghini non fa altro che far parlare di se nell’ultimo periodo, non solo per le collaborazioni musicali che ha messo in piedi con Giusy Ferreri, ma soprattutto per l’imminente matrimonio con il compagno AfroJack. I due ragazzi stanno insieme da poco più di un anno e si sono conosciuti durante un concerto in cui si esibivano entrambi. Lo scorso dicembre durante una bellissima vacanza in famiglia sulla neve, il ragazzo ha pensato di chiederla in sposa, con grandissima gioia della regina del Trewk. Dopo la proposta di matrimonio sono arrivate molte altre soddisfazioni, come il festival di Sanremo e le migliaia di copie vendute per il suo Twerking Queen. Durante il lockdown, che l’ha portata a vivere insieme al compagno per ben 4 mesi, la ragazza aveva inizialmente deciso di rimandare il matrimonio, salvo poi ripensarci. Dopo qualche mese infatti ha deciso di recarsi a Napoli per farsi aiutare dall’amico Enzo Miccio nell’organizzazione del matrimonio. I preparativi procedono a gonfie vele e ormai si devono decidere solamente i dettagli… tra cui la lista di nozze.

Elettra Lamborghini, nozze sempre più vicine: cosa non può mancare nella lista dei regali

La bella e simpaticissima cantante non smette mai di stupirci e tra le nuove novità sul suo matrimonio ce n’è una davvero molto interessante… La cantante ha infatti ironicamente svelato di essere decisa a fare una lista di nozze, la classica lista dei desideri a cui gli invitati possono attenersi per fare un regalo ai novelli sposi. In questa stravagante lista di nozze pare proprio che la cantante non voglia rinunciare ad un attrezzo che la sua famiglia possiede e con cui le da piccola giocava spesso. A rivelare di cosa si tratti è proprio le attraverso delle Instagram Stories.

La donna pare proprio che non intende far a meno dell’idro-pulitrice. Ebbene si, avete capito bene, la cantante intende farsi regalare una idro-pulitrice e per mostrare tutta la sua gioia ha deciso di mostrare ai suoi followers come la utilizza nel giardino di casa. La cantante pare davvero felicissima e noi non possiamo che augurarci non solo che riceva il regalo tanto desiderato, ma anche che le nozze vadano come lei desidera.