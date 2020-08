Francesca Pascale, bacio con una famosa cantante: amicizia o amore?

Francesca Pascale è stata paparazzata dal settimanale Oggi mentre dà un bacio ad una famosa cantante: si tratta di amicizia o di amore?

Francesca Pascale è divenuta famosa per essere stata la fidanzata di Silvio Berlusconi, ex presidente del Consiglio nonché eurodeputato più anziano della legislatura. I due sono stati fidanzati dal 2012 al 2019, anno in cui, attraverso un comunicato emanato da Forza Italia, la coppia ha annunciato la separazione: “Continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia fra il presidente e la signora, ma non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia”. La Pascale, nata a Napoli il 15 luglio del 1985,era tra le fondatrici del club Silvio ci manchi e candidata alle elezioni provinciali del 2009. Oggi, Berlusconi è sentimentalmente legato a Marta Fascina, deputata di Forza Italia eletta nel 2018 nella circoscrizione Campania 1, mentre la Pascale risulta essere single.

Francesca Pascale, bacio saffico con una famosa cantante

La Pascale è stata paparazzata dal settimanale Oggi su uno yacht mentre bacia Paola Turci, famosa cantautrice romana. Come testimoniato dal settimanale diretto da Umberto Brindani, le due sembrano essere in atteggiamenti molto intimi. Anche il bacio lascerebbe prefigurare un amore, ma al momento non possiamo metterci la mano sul fuoco.

Della vita privata della Pascale abbiamo ampiamente parlato, riguardo alla vita sentimentale della Turci, invece, possiamo dire che la cantautrice è stata sentimentalmente legata al tennista Paolo Canè. Il 2 luglio 2010, invece, la Turci ha sposato Andrea Amato, giornalista di R101. Il matrimonio è stato celebrato ad Haiti, nella cappella dell’Ospedale St. Damien. La coppia si è separata ufficialmente nel 2012.

Sia la Pascale che la Turci dunque sono single, ma ripetiamo ancora una volta che non sappiamo se si tratta di amicizia o di amore. Le foto lasciano presagire un forte sentimento, ma dovranno essere loro a rompere il silenzio e a raccontare la verità.