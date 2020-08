Proprio pochissimi istanti fa, Giulia De Lellis ha parlato della presunta crisi con Andrea Damante: l’influencer ha rivelato ogni cosa.

Dopo le ultime dichiarazioni di Andrea Damante sul settimanale ‘Chi’, anche Giulia De Lellis è voluta intervenire in merito alla presunta crisi di cui, in questi ultimi giorni, si sta parlando davvero tantissimo. L’allarme è stato lanciato qualche giorno fa. Quando, data la loro assenza sui social, i loro sostenitori hanno iniziato a pensare che tra di loro ci fosse qualcosa che non andasse per il verso giusto. Lei, infatti, dapprima era rimasta a Forte dei Marmi, nel luogo dove villeggiava con il deejay veronese ed altri amici. Ed, in seguito, dopo una piccola tappa a Massa Carrara, è ritornata a Milano. Lui, dal canto suo, ha dovuto girare un po’ di Sud Italia per prendere parte alle diverse serate a cui doveva suonare. Insomma, una lontananza fisica che ha realmente fatto spaventare i loro sostenitori. È proprio per questo motivo che, dopo le parole dell’ex tronista sul giornale di Alfonso Signorini, anche l’influencer romana ha voluto mettere in chiaro la situazione. Ecco le sue parole su Instagram.

Giulia De Lellis e la crisi con Damante: la confessione Instagram

Risalgono proprio a pochissimi istanti fa le parole che Giulia De Lellis, attraverso una serie di Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, ha voluto dire per mettere in chiaro la situazione con Andrea Damante. In questi giorni, come dicevamo precedentemente, si è tanto parlato di crisi. O, perlomeno, di presunta crisi. Ma è davvero così? Se, fino a questo momento, i due avevano deciso di non proferire parola, dopo le dichiarazioni del deeay veronese sul settimanale ‘Chi’, anche l’influencer romana ha voluto rispondere una volta e per tutte. Ecco le sue parole. ‘Comunque, prima che iniziamo a dare i numeri in generale un po’ tutti, ad impazzire, a leggere articoletti, a dare retta a s****e varie, guardate qua: c’è una play, che è completamente intatta, la cabina armadio di Andre e tutto il resto della casa sono perfettamente al loro posto’, ha iniziato a dire la De Lellis sul suo canale social ufficiale per rispondere alle voci di questi ultimi giorni. Ma non solo. Dopo una chiara vena ironica, che, ricorderete, richiama anche la reazione descritta ampiamente nel suo primo libro, Giulia non ha potuto fare a meno di ammettere come stanno realmente le cose tra di loro.

‘È sicuramente un momento particolare della nostra vita. Dove stiamo capendo, sono cambiate un sacco di cose, dove siamo tutti e due un po’ tristi, anche se facciamo finta di nulla. Non abbiamo tanta voglia di parlare e di condividere. Non abbiamo particolarmente voglia di raccontarci troppo. Vogliamo prima capirci’, ha continuato a dire Giulia De Lellis. Insomma, un periodo ‘no’, a quanto pare, c’è. Ma, senza alcun dubbio, lo riusciranno a risolvere.

